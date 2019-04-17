موعد مباراة ليفربول ضد بورتو اليوم في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

يواجه نادي ليفربول الإنجليزي نظيره بورتو البرتغالي، مساء اليوم الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو مرشح لبلوغ نصف النهائي للمرة الثانية تواليًا والـ11 في تاريخه.

وحسم فريق المدرب الألماني يورغن كلوب لقاء الذهاب بهدفين نظيفين، ويخوض مباراة اليوم مع ذكريات الموسم الماضي حين اكتسح بورتو 5-0 في ملعبه ”دراغاو“ في ذهاب ثمن النهائي، بفضل ثلاثية للسنغالي ساديو مانيه، قبل التعادل إيابًا في ”أنفيلد“ دون أهداف.

ويبدو أن ليفربول هو المرشح الأوفر حظًّا لبلوغ الدور نصف النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا، بعدما تفوق في مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل، ويكفي ليفربول التعادل السلبي أو الهزيمة بهدف نظيف لخطف بطاقة الصعود للدور نصف النهائي، بينما يحتاج بورتو لتحقيق الفوز بثلاثية نظيفة لمواصلة مشواره الأوروبي.

ويعول ليفربول على سجله في هذه المرحلة من المسابقة، إذ تأهل إلى نصف النهائي في 10 من المرات الـ14 التي بلغ فيها سابقًا ربع النهائي.

كما أنه يخوض لقاء اليوم بمعنويات مرتفعة جدًّا بعدما فك الأحد الماضي عقدته أمام ضيفه تشيلسي، وحقق فوزه الأول في ملعبه ”أنفيلد“ على النادي اللندني منذ مايو 2012، وجاء بنتيجة 2-0 في المرحلة الـ34 من الدوري المحلي بفضل هدفين لساديو ماني والدولي المصري محمد صلاح.

موعد مباراة ليفربول وبورتو

تنطلق مباراة ليفربول وبورتو في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة bein sports hd2، وذلك بصوت المعلقين حفيظ دراجي وسوار الدهب.