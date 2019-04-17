فالفيردي عن مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد: ميسي دائمًا ما ينقذنا من المشكلات

أشاد إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، بنجمه الأول ليونيل ميسي، بعدما قاد النادي لاجتياز بدايته الضعيفة أمام مانشستر يونايتد وسجل هدفين متتاليين لينتصر الفريق صاحب الأرض 3-صفر ويبلغ قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسدد ماركوس راشفورد مهاجم يونايتد في العارضة في الدقيقة الثانية في نوكامب لكن ميسي هز الشباك مرتين في غضون خمس دقائق ليمنح الأفضلية لبرشلونة.

???? ● ليونيل ميسي ضد مانشستر يونايتد في دوري الابطال 17-04-2019.#UCL

pic.twitter.com/ZSafFH853n — El Chiringuito Arabic (@ChiringuitoArab) April 16, 2019

وأضاف فيليب كوتينيو الهدف الثالث ليستكمل برشلونة التفوق 4-صفر في مجموع مباراتي ذهاب وإياب دور الثمانية.

وقال فالفيردي في مؤتمر صحفي: ”ميسي دائمًا ما ينقذنا من المشكلات، ونحن لن نتقدم بالاعتذار إلى الآخرين بسبب وجوده معنا.

”ليونيل دائمًا ما يتألق في المباريات الكبيرة.. ليس فقط في اللحظات المهمة، لكن على مدار المباراة بأكملها. هو قادر دائمًا على التسجيل كما أنه يقود هجمات الفريق“.

وأشار فالفيردي إلى أن فريقه استطاع أخيرًا اجتياز دور الثمانية بعد الإخفاق في آخر ثلاث سنوات في هذا الدور، خاصة الموسم الماضي عندما خسر 3-صفر إيابًا أمام روما بعد الفوز 4-1 في مباراة الذهاب.

وقال مدرب برشلونة: ”كان لدينا الكثير من الأمل في هذه المواجهة. لقد مر وقت طويل على وصولنا إلى الدور قبل النهائي وتعرضنا لهزيمة مؤلمة جدًّا العام الماضي.

”لا يمكن معرفة ما سيحدث في عالم كرة القدم. المنافس (يونايتد) يملك تشكيلة جيدة جدًّا وكان يمكن أن يتسبب في مشكلات لنا، لذا كنا نريد أن نضمن أن نلعب بتركيز وبجدية حتى يكون بوسعنا التأهل“.

ورشح أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، منافسه برشلونة لإحراز اللقب.

وقال سولشاير: ”في ظل إمكانيات المنافس ووجود هذا الثلاثي الهجومي وكذلك اللاعبون الذين يمكن إشراكهم مثل (عثمان) ديمبلي ومالكوم لن أراهن ضدهم. سيكون المنافس مرشحًا للفوز بلقب البطولة“.

وأكد سولشاير أن أداء ميسي أثبت لماذا يعد الأفضل في العالم إلى جانب كريستيانو رونالدو.

وقال المدرب النرويجي: ”إنه صاحب موهبة استثنائية. هو وكريستيانو أفضل لاعبي العالم في العقد الأخير، ولقد أظهر لنا لماذا نفكر في ذلك ولماذا فاز فريقه بلقب دوري الأبطال مرات عديدة.

”إذا أعطيته المساحة والوقت بالقرب من المرمى فإنه سيصنع الفرص ويسجل. بغض النظر عن مكان استحواذه على الكرة بالقرب من المنطقة يستطيع أن يكون حاسمًا ولسوء الحظ فإنه كان وراء فوز المنافس“.