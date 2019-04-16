سولشاير بعد مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة: ميسي وراء خروجنا من دوري أبطال أوروبا

يرى النرويجي أولي سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، أن لاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، هو السبب وراء خروج فريقه من بطولة دوري أبطال أوروبا.

جاءت تصريحات سولشاير بعد الهزيمة التي مني بها مانشستر يونايتد من برشلونة بثلاثية نظيفة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق الكتالوني بهدف دون رد.

وفي تصريح صحفي، يوم الثلاثاء، قال سولشاير: ”أرى أن ميسي هو سبب خروجنا من دوري الأبطال بعد تسجيله لهدفين في شوط المباراة الأول، فهو لاعب يتمتع بمهارات وإمكانيات فنية عالية“.

وأضاف: ”ميسي لاعب من طراز فريد، ولابد أن يتفق الجميع على ذلك الأمر“.

وأوضح: ”لا بد من مواصلة الطموح في الفترة المقبلة، ولدينا الكثير من العمل الذي يجب علينا القيام به حتى يكون بإمكاننا مواجهة برشلونة“.

وأتم: ”تفوق برشلونة علينا بشكل كبير خلال مباراتي الذهاب والإياب، نريد أن نلعب مثل تلك المباريات مرة أخرى في الموسم المقبل“.