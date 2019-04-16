التشكيلة المتوقعة لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

يحل مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفًا على برشلونة الإسباني الذي فاز 1 – صفر على مانشستر يونايتد في عقر داره ذهابًا.

ويعود مانشستر يونايتد إلى استاد ”كامب نو“ ببرشلونة والذي كان شاهدًا على التتويج الرائع للفريق بلقب البطولة في 1999، ولكن مانشستر يونايتد سيواجه هذه المرة مهمة صعبة للغاية أمام برشلونة المتألق، والذي يمتلك أفضلية أكثر من الأرض والجماهير، من خلال الفوز الذي حققه ذهابًا على استاد ”أولد ترافورد“ في مانشستر.

وقال سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد: أتطلع لأداء أفضل. الجميع يعلم أن أمامنا طريقًا لنسير فيها وعلينا أن نؤدي بشكل أفضل (…) لأننا لو واجهنا برشلونة بهذا المستوى الذي قدمناه أمام ويستهام كنا سنخسر صفر – 5 .

ويحظى سولشاير بذكريات خاصة على استاد ”كامب نو“ حيث سجل هدف الفوز 2 – 1 على بايرن ميونخ الألماني في الوقت الضائع من المباراة النهائية للبطولة قبل 20 عامًا.

ولا يعاني برشلونة من أي مشاكل تتعلق بالإصابات قبل مباراة يوم الثلاثاء. كما منح إيرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة راحة لكل نجومه الأساسيين خلال المباراة التي انتهت بالتعادل مع هويسكا بالدوري الإسباني مطلع هذا الأسبوع.

وعن هذه المداورة الجذرية في تشكيلة الفريق، قال فالفيردي: كان الأمر صعبًا لأن العديد من اللاعبين الجدد شاركوا، ولكننا تفهمنا أن هذا هو ما كنا بحاجة إليه.

وكانت بعض الشكوك حامت حول مشاركة سيرجي روبرتو مع برشلونة في مباراة يوم الثلاثاء، ولكن اللاعب شارك في تدريبات الفريق يوم الأحد.

وفيما يأتي التشكيلة المتوقعة للفريقين، حسب ما أشارت صحيفة ”ديلي ميل“

برشلونة:

حراسة المرمى: تير شتيغن

الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليه، جوردي ألبا

الوسط: سيرجيو بوسكيتش، راكيتيتش، آرثور ميلو

الهجوم: فيليب كوتينيو – لويس سواريز – ليونيل ميسي

مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

الدفاع: دالوت، ليندلوف، سمولينغ، أشلي يونغ

الوسط: بوغبا، ماكتوميناي، خوان ماتا

الهجوم: ماركوس راشفورد، روميلو لوكاكو، سانشيز