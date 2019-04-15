مباراة يوفنتوس وأياكس.. ماسيميليانو آليغري يطالب لاعبيه بحماس الريمونتادا أمام أتلتيكو مدريد

يريد ماسيميليانو آليغري مدرب يوفنتوس أن يلعب فريقه بنفس الحماس الذي أظهره أمام أتلتيكو مدريد عندما يواجه ضيفه أياكس أمستردام الثلاثاء في إياب دور الـ8 بدوري أبطال أوروبا.

ونجح بطل إيطاليا في تخطي الهزيمة 0/2 أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ 16 ليفوز 3/0 إيابًا. ورغم أن التعادل بدون اهداف سيكون كافيًا لتأهل يوفنتوس، الذي تعادل 1/1 على ملعب اياكس في أمستردام الأسبوع الماضي، لا يضمن آليغري أي شيء.

وقال المدرب للصحفيين: ”نتيجة مباراة الذهاب لا تعني شيئًا“ مضيفًا أن فريقه يحتاج لتحسين المستوى الذي ظهر به في أمستردام.

وأضاف ”نحتاج ان نكون أكثر دقة في التمرير وفي بناء الهجمات ولم نكن بارعين في هذه المهمة بما يكفي في المباراة الأولى. علينا أن نظهر احترامًا كبيرًا لفريق أياكس“.

”يجب أن نظهر نفس الندية التي لعبنا بها أمام أتلتيكو مدريد… إذا فعلنا ذلك يمكننا التأهل للدور التالي“.

ولم يخسر أياكس في 7 مباريات خاضها خارج ملعبه في دوري الأبطال هذا الموسم وحتى في الأدوار التمهيدية. وتأهل لدور الـ8 بعد الفوز 4/1 على ريال مدريد في عقر داره رغم الخسارة 1/2 في مباراة الذهاب على أرضه.

وقال آليغري: ”علينا إدراك التباين في المباراة. أياكس لعب في مدريد أفضل مما لعب على أرضه كما أنه لم يخسر خارج ملعبه“.

”يجب أن نهاجم بطريقة فعالة وأن نركز في وسط الملعب وعندما ندافع. ستكون المباراة مفتوحة للغاية. نحتاج أن نقدم أداءً رائعًا في المقام الأول على المستويين البدني والخططي“.

وأكد آليغري أن المهاجم ماريو ماندزوكيتش لن يشارك بسبب الإصابة كما سيغيب المدافع المخضرم جيورجيو كيليني.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة يوفنتوس وأياكس غدًا الثلاثاء، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 2 بصوت رؤوف خليف وعلي محمد علي.