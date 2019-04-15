مباراة يوفنتوس وأياكس.. آليغري يخسر مدافعه.. ودي ليخت يكشف موقفه

تعرض نادي يوفنتوس الإيطالي ومدربه ماسيمليانو آليغري لضربة موجعة، بعد إصابة المدافع المخضرم جورجيو كيليني، قبل استضافة أياكس أمستردام في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضح موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي أن الحصة التدريبية التي أجراها يوفنتوس، صباح الإثنين، شهدت غياب جورجيو كيليني، وتأكد غيابه عن مباراة يوفنتوس وأياكس، غدًا الثلاثاء، على ملعب أليانز ستاديوم في مدينة تورينو.

وأضاف الموقع أن الثلاثي دانيلي روغاني وإيمري تشان ودوغلاس كوستا شاركوا في التدريبات الجماعية، وأصبحوا جاهزين للمشاركة أمام أياكس، في حين تدرب آندريا بارزالي بشكل جزئي.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1/1 في هولندا، والتعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة يؤهل يوفنتوس إلى نصف النهائي، في حين أن التعادل بأي نتيجة أعلى من 1/1 أي الفوز يمنح بطاقة التأهل لأياكس.

من جهته، نفى ماتياس دي ليخت مدافع أياكس تعرضه للإصابة قبل مواجهة يوفنتوس، وقال دي ليخت، في تصريحات نقلها موقع ”كالتشيو ميركاتو“: ”جميعنا يواجه مشكلات، لكن يجب أن نستمر، لست مصابًا لكنني متعب قليلًا، كنت سأقبل لو أن المدرب تين هاغ استبدلني أمام إكسيلسيور“.

وعن طريقة لعب يوفنتوس قال المدافع الواعد: ”أتوقع أن يمارس يوفنتوس المزيد من الضغط علينا في تورينو“.

وأردف: ”دوافعنا لا تزال جيدة، ولا يوجد أمامنا أي وقت لنضيعه“.

كما تحدث دي ليخت عن جورجيو كيلّيني مدافع يوفنتوس، وقال: ”يمكنه اللعب لأي فريق في أوروبا. إنه لاعب كبير“.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة يوفنتوس وأياكس غدًا الثلاثاء، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 2 بصوت رؤوف خليف وعلي محمد علي.