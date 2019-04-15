مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد.. فالفيردي ينتقد يويفا ويكشف موقف ليونيل ميسي

أكد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، أن نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في حالة ممتازة، وذلك قبل استضافة مانشستر يونايتد الإنجليزي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف برشلونة منافسه مانشستر يونايتد، غدًا الثلاثاء، على ملعب كامب نو، بعد أن فاز النادي الإسباني 1/0 في مباراة الذهاب، على ملعب أولد ترافورد.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: ”ليونيل ميسي في حالة جيدة بعد الضربة التي تعرض لها، إنه في حالة ممتازة لمباراة الغد“.

وكان ميسي قد تعرض لتدخل عنيف من كريس سمولينيغ في مباراة الذهاب، تسببت في نزيف في الأنف، وغاب عن مباراة برشلونة مع هويسكا يوم السبت، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وانتقد فالفيردي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بسبب الجدول المزدحم، حيث لعب برشلونة مباراة الذهاب يوم الأربعاء، ويخوض مباراة الإياب غدًا الثلاثاء، وقال فالفيردي: ”جداول المباريات مزدحمة جدًا في هذه المرحلة من الموسم، إنه لأمر سخيف أن 4 أندية لديها فترة راحة 8 أيام، بينما يمتلك الاَخرون 6 أيام فقط“.

وأردف: ”الشيء المنطقي الذي يجب فعله هو أن من لعب الذهاب يوم الثلاثاء، يلعب الإياب يوم الثلاثاء أيضًا، والعكس صحيح“.

وواصل: ”نحن ندخل المباريات بشكل جيد، الجميع يمكنه تخمين التشكيل.. الفجوة بين المباريات قصيرة، وكان علينا التدوير بين اللاعبين، الفوز على أتلتيكو مدريد سمح لنا بعمل ذلك أمام هويسكا“.

وعن موقف اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي قال فالفيردي: ”لعب 70 دقيقة أمام هويسكا، ويشعر أنه في حال جيد.. ظل 4 أسابيع دون لعب، لكنه متاح لمباراة الغد“.

وختم المدرب الإسباني: ”مانشستر يونايتد لديه شيء مميز في الدقائق الأخيرة، لقد رأينا ذلك من قبل في كامب نو“، وذلك في إشارة إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 1998/1999، عندما قلب مانشستر يونايتد تأخره 0/1 أمام بايرن ميونخ إلى فوز 2/1 في اللحظات الأخيرة.

من جهته، حذّر الألماني مارك آندريه تير شتيغن، حارس مرمى برشلونة، من تكرار سيناريو روما،

وقال تير شتيغن: ”لدينا منافس يمتلك الكثير من الحماس، ونحن أيضًا كذلك، لا نتقدم عليهم بميزة كبيرة في مباراة الذهاب، يجب أن نهيمن على اللعب كما هو الحال دائمًا“.

وأضاف شتيغن ”لا نريد الدفاع فقط، يجب أن نظهر تفوقنا عليهم، من المهم الحفاظ على نظافة الشباك، يجب أن نكون أقوياء أكثر من أي وقت مضى وأن نسيطر عليهم“.

وواصل ”الكثير من التغييرات حدثت على مدار الفترة الماضية، وليس هناك العديد من اللاعبين الذين حققوا الثلاثية قبل 3 سنوات، الأحاسيس لا تتغير تجاه دوري الأبطال“.

”أريد أن ألعب في كل بطولة، الذين لعبوا في مباراة الذهاب على ملعب أولد ترافورد، حصلوا على قسط من الراحة، مستعدون وبجاهزية 100%“.

وأردف ”أفضّل الفوز بالألقاب بدلًا من حصد لقب زامورا، رغم أن الجوائز الفردية مهمة أيضًا“.

وأكمل ”الهزيمة أمام روما كانت قاسية، لكنها حدثت قبل عام من الآن، نحن أبناء هذه اللحظة، لا نريد أن يحدث ذلك مرة أخرى، يجب علينا أن نتطلع للأمام“.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد، غدًا الثلاثاء، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناةbeIN SPORTS HD 1.