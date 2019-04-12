9 مباريات تحسم موسم نادي برشلونة.. تعرّف عليها

حددت صحيفة ”سبورت“ طريق برشلونة نحو الثلاثية التاريخية الثالثة في مسيرته، مؤكدة أن الحسم يأتي من خلال 9 مباريات من أصل 12 مباراة للفريق.

ويحتاج برشلونة لـ10 نقاط لحسم لقب الدوري الإسباني، ويأمل في حسمه مبكرًا للتفرغ لدوري أبطال أوروبا ونهائي كأس الملك.

ويلعب برشلونة مباريات هويسكا وريال سوسيداد وآلافيس وليفانتي على التوالي بنية حسم اللقب، حيث يحتاج إلى 3 انتصارات وتعادل دون انتظار نتائج مطارده المباشر اتلتيكو مدريد.

وفي دوري أبطال أوروبا يستقبل برشلونة الثلاثاء القادم،، مانشستر يونايتد بعد فوزه ذهابًا ويحتاج لتعادل على الأقل لبلوغ نصف النهائي، حيث من المحتمل أن يواجه ليفربول في نصف النهائي في مباراتي الذهاب والإياب قبل لعب النهائي في واندا ميتروبوليتانو.

كما يواجه برشلونة فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا في ملعب ريال بيتيس في إشبيلية يوم 25 مايو القادم من أجل الاحتفاظ بلقبه.

وبحسب الصحفية فلقب الليغا محسوم بشكل كبير، لكن الفريق مطالب بالتركيز على مباريات دوري الأبطال ونهائي كأس الملك لتحقيق الثلاثية.