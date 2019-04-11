موقف ليونيل ميسي من مباراة نادي برشلونة المقبلة.. وصور تظهر مدى إصابة أنفه (شاهد)

لم يصدر نادي برشلونة الإسباني بيانًا رسميًا يكشف فيه مدى إصابة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد تلقيه ضربة من سمولينغ مدافع مانشستر يونايتد خلال مباراة الفريقين أمس بدوري أبطال أوروبا.

ونزف ميسي كثيرًا بعدما أظهرت الكاميرات تلقيه ضربة على أنفه.

وتباينت التقارير ما بين قوة إصابة ميسي وضعفها، حيث قالت موندو ديبورتيفو إن أنف اللاعب قد كسر، فيما أشارت espn إلى أن الأمر لم يصل للكسر.

وأظهرت صور عديدة مدى تأثر وجه ميسي بالضربة والنزيف.

وقال سيرجيو بوسكيتس لاعب برشلونة إن ميسي نزف كثيرًا لكنه لا يعتقد أن أنفه كسر.

وأشارت تقارير إسبانية إلى أن ميسي سيرتاح خلال المباراة المقبلة للفريق ضد هويسكا في الدوري الإسباني، وفي أسوأ الحالات سيلعب مباراة العودة ضد مانشستر يونايتد بقناع، وقد لا يحتاج لذلك.

ولم يحصل ميسي على مخالفة في لقطة تعدي سمولينغ عليه.

وقال جمال الشريف، محلل بي إن سبورتس، إن الأمر كان يحتاج إنذار مدافع مانشستر يونايتد.