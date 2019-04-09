فالفيردي: جاهزون للإطاحة بمانشستر يونايتد.. وننتظر أن يصنع ميسي الفارق

شدد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، على أن فريقه يطمح للإطاحة بمانشستر يونايتد، كما تحدث عن جاهزية عثمان ديمبلي وتأثير ليونيل ميسي.

ويحل برشلونة ضيفًا على مانشستر يونايتد، على ملعب أولد ترافورد، غدًا الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي للمباراة: ”ننتظر خوض هذه المباراة منذ أن تأهلنا على حساب ليون. جاهزون لخوض هذه المباراة، والإطاحة بمانشستر يونايتد“.

وأضاف: ”يونايتد لديه العديد من المميزات، فهم جيدون جدًا على الصعيد الهجومي، وربما مواجهة سان جيرمان الأخيرة تشهد لهم بذلك“.

وتابع: ”سنحاول اللعب بطريقتنا المعتادة، وهي الهجوم“.

وأكمل: ”مانشستر يونايتد فريق متكامل يملك من اللاعبين والإمكانيات ما يجعلهم يشكلون خطرًا علينا، لكننا سنحاول السيطرة على مفاتيح لعبهم“.

وأوضح: ”في باريس، مانشستر يونايتد كان أقل في المستوى من سان جيرمان، ومع ذلك خطف بطاقة التأهل، فالاستحواذ بدون تسجيل عبارة عن وهم قد يطيح بك خارج البطولة“.

وأردف: ”لقد عانوا من مشكلات عدة بسبب الإصابات أمام سان جيرمان، لكنهم تمكنوا من الفوز، أخيرًا. إنهم لم يصلوا إلى نهائي دوري الأبطال منذ زمن بعيد، ورغم مرورهم بمواقف صعبة عديدة خلال الموسم الجاري، لكنهم الآن أفضل“.

وأشار: ”الهزيمة، والخروج أمام روما لا زال في أذهاننا، ويمنحنا الدافع لعبور هذا الدور“.

وعن جاهزية عثمان ديمبلي، قال فالفيردي: ”ليس جاهزًا بالشكل الكامل، شارك من قبل، وهو غير مكتمل الشفاء، وتفاقمت إصابته. لن أغامر به مجددًا“.

أما بخصوص ميسي، فشدد: ”ميسي هو ميسي، ننتظر أن يصنع الفارق لنا في مباراة الغد، فهو دائمًا ما يصنع الفارق في المواعيد الكبرى“.

وأتم: ”نحن واثقون من أنفسنا، وقادرون على التأهل لنصف النهائي، لكن في مباريات خروج المغلوب الحسم لا يكون في المباراة الأولى“.