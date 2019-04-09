ديلوفو مهاجم ”البلوغرانا“ السابق: لا وجه للمقارنة بين برشلونة ومانشستر يونايتد

توقع الإسباني جيرار ديلوفو، مهاجم واتفورد الحالي وبرشلونة السابق، فوز الفريق الكتالوني على مانشستر يونايتد، غدًا الأربعاء، في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وقال ديلوفو إنه لا يوجد وجه للمقارنة بين متصدر الدوري الإسباني وفريق المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير.

وسيحل برشلونة ضيفًا على يونايتد في مباراة الذهاب في أول مباراة رسمية بين الفريقين منذ أن تغلب برشلونة 3-1 على يونايتد في نهائي دوري الأبطال في 2011. وستقام مباراة الإياب على ملعب نو كامب في 16 أبريل نيسان.

وأظهر مانشستر يونايتد تحسنًا ملموسًا في الأداء منذ أن تولى سولشاير تدريب الفريق بعد البرتغالي جوزيه مورينيو في ديسمبر كانون الأول 2018. لكن الفريق تعرض لانتكاسة في الآونة الأخيرة بعد أن خسر ثلاث من آخر أربع مباريات في جميع المسابقات.

وقال ديلوفو لصحيفة ”ماركا“ الإسبانية، اليوم الثلاثاء: ”تحسن مانشستر يونايتد، لكنني أعتقد أن برشلونة هو المرشح الأوفر حظًا للفوز. إذا لعب برشلونة بشكل جيد ولو قليلًا فسيفوز بالمباراة.

”يونايتد يقدم أداء جيدًا لكنه ليس بنفس مستوى برشلونة. إذا كانت المباراة مفتوحة فإن يونايتد سيشكل خطورة كبيرة لكن برشلونة يعرف كيف يتعامل مع الأمور لأن الفريق القطالوني يجيد السيطرة على الكرة ودائمًا ما يتحكم في مجريات اللعب“. ونشأ ديلوفو في أكاديمية برشلونة وشارك مع الفريق الأول في بعض الفترات قبل أن يرحل العام الماضي للانضمام إلى واتفورد.

وشارك ديلوفو كبديل الأحد الماضي، ليساعد في فوز فريقه الرائع 3-2 على ولفرهامبتون واندرز ليتأهل واتفورد إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

في الوقت نفسه، حقق برشلونة انتصارًا حاسمًا على أتلتيكو مدريد 2-صفر بهدفي لويس سواريز وليونيل ميسي ليتربع على صدارة الدوري الإسباني متقدمًا بفارق 11 نقطة عن أقرب مطارديه ويمضي قدمًا بثبات لإحراز اللقب للمرة الثامنة في آخر 11 عامًا.

ويقول ديلوفو إنه لا وجه للمقارنة بين يونايتد وبين ميسي وزملائه.

وأوضح: ”عليك أن تراهم (برشلونة) في الملعب لتتأكد أنهم الأوفر حظًا للفوز.

”يمرون بمرحلة رائعة في الأداء ويعتمدون على أفضل لاعب (ميسي) الذي يمكنه حل أي موقف“.