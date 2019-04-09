كل ما تريد معرفته عن مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم في دوري أبطال أوروبا

يدور صدام شرس بنكهة إنجليزية بين مانشستر سيتي وضيفه توتنهام، مساء اليوم الثلاثاء، في جولة الذهاب بدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويشهد اللقاء صراعًا تكتيكيًا بين المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني للسيتي، والأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو، المدير الفني للسبيرز.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم في دوري أبطال أوروبا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 22:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب ”وايت هارت لين“ في العاصمة البريطانية لندن.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق المصري علي محمد علي.

مشوار الفريقين

صعد توتنهام عبر المجموعة الثانية، ثم تخطى عقبة بروسيا دورتموند الألماني بالفوز ذهابًا وإيابًا في دور الستة عشر.

وتأهل فريق مانشستر سيتي عبر المجموعة السادسة، وتغلب على هوفنهايم الألماني ذهابًا وإيابًا، وشاختار الأوكراني ذهابًا وإيابًا، وخسر أمام ليون الفرنسي وتعادل في إنجلترا.. وفاز السيتي على شالكه الألماني ذهابًا وإيابًا في دور الستة عشر.

ولم يسبق أن تقابل الفريقان في أي بطولة أوروبية من قبل، وكان آخر لقاء بين الفريقين قد انتهى في أكتوبر الماضي، بالفوز الذي حققه السيتي بهدف نظيف.

أسلحة توتنهام

يعتمد توتنهام على أسلحته التي يملكها المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو الذي تبدو صفوفه شبه مكتملة عدا غياب إريك داير وسيرجي أورييه وإريك لاميلا لاعبي الفريق الذي يشتكون من الإصابة.

وقال بوكتينيو قبل المباراة إن السيتي منافس قوي ولديه أوراق رابحة وطريقة لعب محددة، موضحًا أن المواجهة خارج الحسابات الفنية للسيتزينز، وهو ما يجعل اللقاء صعبًا للغاية.

ويعتمد بوكتينيو على تشكيلته التي تضم الحارس هوجو لوريس، وأمامه الثلاثي دافينسون سانشيز ويان فيرتونخين وتوبي ألديرفيلد للدفاع وهاري وينكس وموسى سيسوكو وكيران تريبير وداني روز للوسط مع المثلث الهجومي كريستيان إريكسين وديلي آلي وهاري كين للهجوم.

أوراق السيتي

يراهن بيب غوارديولا على تطور فريقه واستغلال الحالة الفنية المميزة في الفترة الحالية من عمر الموسم، وهو ما يساعده على عبور عقبة توتنهام وتعلم درس ليفربول في الموسم الماضي والخروج من ربع النهائي.

ويعاني السيتي من غياب أوليكساندر زينشينكو وفابيان ديلف للإصابة، ويعتمد جوارديولا على طريقته 4-3-3 بوجود الحارس إديرسون وأمامه الرباعي جون ستونز ونيكولاس أوتاميندي وكايل ووكر وإيمريك لابورت للدفاع وفيرناندينهو وكيفين دي بروين ودافيد سيلفا للوسط مع رحيم سترلينج وبرناردو سيلفا وسيرجيو أغويرو للهجوم.

وقال محمد شوقي، لاعب وسط ميدلسبرة الإنجليزي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن بوكتينيو قد يلجأ لسيناريو ليفربول في الموسم الماضي، من خلال الخروج بنتيجة إيجابية من لقاء الذهاب، موضحًا أن خط الوسط سيحسم كثيرًا من ملامح الصراع التكتيكي بين بوكتينيو وغوارديولا.