مباراة ليفربول ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا.. 5 أمور هامة عن المواجهة

يستضيف نادي ليفربول الإنجليزي نظيره بورتو البرتغالي مساء الثلاثاء في مواجهة مثيرة على ملعب ”آنفيلد“ بجولة الذهاب لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويشهد اللقاء العديد من التفاصيل الفنية والتكتيكية بين الفريقين، خاصة أن ليفربول يبحث عن نتيجة طيبة تقربه من التأهل قبل رحلة البرتغال، بينما يأمل بورتو بالعودة من آنفيلد متجنبًا الهزيمة التي تصعّب مهمته في عقر داره.

موعد مباراة ليفربول وبورتو والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة الـ 22:00 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب ”آنفيلد“ بصافرة الحكم الإسباني أنطونيو لاهوز.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق التونسي رؤوف بن خليف.

سيناريو مكرر

يبدو اللقاء سيناريو مكررًّا بين الفريقين في دور الستة عشر لثمن نهائي نسخة الموسم الماضي، إذ صعد ليفربول بعد الفوز بخمسة أهداف نظيفة والتعادل في آنفيلد دون أهداف.

وسبق أن تقابلا -أيضًا- في دور المجموعات وفاز ليفربول بنتيجة 4-1 وتعادلا بهدف لكل منهما في نسخة 2007 وتقابلا في ربع نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 2001 وفاز الريدز بنتيجة 2-0 وتعادلا دون أهداف، ويؤكد التاريخ تفوق ليفربول لدرجة أنه لم يخسر أمام بورتو بخلاف أن الفريق البرتغالي لم يهز شباك الريدز منذ 12 عامًا تقريبًا.

مشوار الفريقين

قدم ليفربول وصيف النسخة الماضية لدوري الأبطال مشوارًا جيدًا في النسخة الحالية، وصعد عبر المجموعة الثالثة بعدما فاز في مبارياته الثلاث على ملعبه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي ونابولي الإيطالي ورد ستار الصربي، وخسر لقاءاته الثلاثة خارج الديار، ثم أطاح بمنافسه بايرن ميونيخ الألماني من دور الستة عشر بعد التعادل في إنجلترا والفوز بألمانيا بنتيجة 3-1.. ويبقى هداف الفريق بدوري الأبطال السنغالي ساديو ماني برصيد 3 أهداف.

وتأهل بورتو عبر المجموعة الرابعة بعد الفوز على أرضه على حساب جالطة سراي التركي ولوكوموتيف موسكو الروسي وشالكه الألماني، كما فاز في تركيا وروسيا وتعادل في ألمانيا ثم أطاح بنظيره روما الإيطالي من دور الستة عشر بنتيجة 1-2 في إيطاليا وفاز بنتيجة 3-1 في البرتغال.. ويبقى هداف الفريق المالي موسى ماريجا برصيد 6 أهداف بدوري الأبطال.

ليفربول والحسم

يسعى ليفربول للحسم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمته في مباراة الإياب بالبرتغال، خاصة أن الفريق لديه صراع محلي مشتعل أيضًا في لقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي.

وأكد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول في المؤتمر الصحفي، أن المباراة في الموسم الحالي مختلفة تمامًا عن ما حدث في الموسم الماضي موضحًا أن بورتو تطور بشكل أكبر وأصبح فريقًا مميزًا هذا الموسم.

ويفتقد ليفربول خدمات الظهير الأيسر أندري روبرتسون، ويعول كلوب على قدرات جيمس ميلنر لقيادة الجبهة اليسرى، ويعتمد ليفربول على مثلث الرعب ويضم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو، ويعول كلوب على مثلث الوسط فابينهو وجورجينهو فاينالدوم وجوردان هندرسون مع رباعي الدفاع جويل ماتيب وفيرجيل فان ديك وترينت أرنولد وجيمس ميلنر مع الحارس أليسون.

مفاجأة بورتو

يبحث فريق بورتو البرتغالي عن تحقيق مفاجأة بحصد نتيجة طيبة خارج الديار أمام ليفربول، وأكد سيرجيو كونسيساو مدرب بورتو البرتغالي أنه يجب التحلي بالذكاء في هذا اللقاء خاصة أنه يعاني بعض الغيابات المؤثرة.

ويغيب عن بورتو الثنائي الموقوف كيلبر بيبي وهيكتور هيريرا بجانب المهاجم الكاميروني المصاب فيسنت أبوبكر، ويعتمد كونسيساو على تشكيلة بورتو التي تضم الحارس المخضرم إيكر كاسياس وأمامه الرباعي إيدير ميليتاو وفيليبي وماكسي بيريرا، وأليكس تيليس للدفاع مع رباعي الوسط دانيلو وأوليفيه توريس وخيسوس كورونا وأوتافيو مع الثنائي الهجومي موسى ماريجا وتيكينهو.

وقال هيثم فاروق مدافع فينورد الهولندي الأسبق لإرم نيوز، إن بورتو فريق قوي ومنافس لا يستهان به موضحًا أن ليفربول عليه الحذر من هذه المواجهة الصعبة.

وأشار إلى أن ليفربول من الأندية التي تستطيع المنافسة والتتويج باللقب، وبالتالي على الريدز أن يستثمر اللعب في حضور الجماهير، موضحًا أن اللقاء سيشهد صراعًا أفريقيًّا أيضًا، بين ماني وصلاح من جهة وماريجا من جهة أخرى.