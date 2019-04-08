قبل مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام.. رحيم سترلينغ يدعو اللاعبين للكشف عن أي واقعة عنصرية

دعا رحيم سترلينغ المزيد من اللاعبين إلى الكشف عما يعانونه من عنصرية إذا كان الهدف هو استئصال المشكلة من ملاعب كرة القدم، لكن مهاجم مانشستر سيتي رفض اللجوء إلى أسلوب الخروج من الملعب ردًا على العنصرية.

وحصل سترلينغ على دعم واسع لموقفه في أعقاب إساءة عنصرية تعرض لها خلال مباراة في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أوروبا 2020 على ملعب الجبل الأسود.

وفي وقت سابق هذا الموسم اتهم سترلينغ وسائل إعلام بريطانية بإذكاء المشكلة من خلال نشر صورة سلبية للاعبين السود الشبان.

وقال سترلينغ للصحفيين قبل أن يخوض فريقه مانشستر سيتي ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال أوروبا على ملعب توتنهام هوتسبير غدًا الثلاثاء: ”لا أعتقد أنني أحدث تغييرًا أو أحاول إحداث تغيير“.

”الأمر يتعلق بقدرتي على الحديث عن تجربة تعرضت لها ربما يخجل آخرون من الحديث عنها“.

”إذا تحدث مزيد من اللاعبين عن المسألة ستتحسن الأمور“. لكن عندما سئل عمّا إذا كان سيؤيد الخروج من الملعب ردًا على أي إساءة، وهو أسلوب أعرب عدد من مدربي الدوري الإنجليزي عن تأييده في الآونة الأخيرة، قال سترلينغ إنه يفضل الاعتماد على كرة القدم للرد على الإساءة بشكل مناسب.

وأضاف ”لا أوافق على ذلك ”مغادرة الملعب“. أعتقد أن مواصلة اللعب والفوز في المباراة سيكون أكثر تأثيرًا، إذا سجل اللاعب هدفًا أو فاز الفريق بالمباراة سيؤلمهم ذلك أكثر“.

وقال داني روز مدافع توتنهام، الذي تعرض أيضًا لإساءة عنصرية على ملعب الجبل الأسود، الأسبوع الماضي إنه ”يتوق لاعتزال كرة القدم“ بعد أن شعر بإحباط من الطريقة التي تتعامل بها السلطات مع المشكلة.

وقال سترلينغ: ”أحترم تعليقه، ومن المحزن أن أسمع ذلك، من المؤسف فعلًا أن نسمع ذلك“.

وحين سُئِل ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير عمّا إذا كان تحدث إلى روز بشأن تعليقه قال المدرب الأرجنتيني: ”الوضع حساس للغاية. المسألة ليست سهلة، التعبير عن المشاعر مسألة شخصية للغاية“.

”نحاول مساعدة اللاعب ونساعد أي شخص يمكن أن تنتابه هذه المشاعر بسبب التعرض لإساءة، إنها مسألة نعمل جميعًا بالطبع على استئصالها تمامًا“.

مشكلة تتخطى كرة القدم

وقال بوكيتينيو إن المسألة ليست جديدة وإنها مشكلة تتخطى كرة القدم حتى لو كان لاعبون مثل روز وسترلينغ سببًا في تسليط الضوء عليها.

وأضاف ”الأمر يتعلق بضرورة مواجهة أمر داخل مجتمعاتنا وأن نقف جميعًا للحيلولة دون حدوث هذا مرة أخرى“.

”المعاناة لا تتوقف عند داني فقط أو سترلينغ أو غيرهم، هذا يحدث مع أشخاص عاديين في الشارع، أنت وأنا لا نعرف تفاصيل ذلك، وربما يعاني هؤلاء أكثر من الأشخاص الذين نعرفهم“.

وأوضح ”بالنسبة لداني وسترلينغ نشعر بالأسف الشديد لما حدث لهما، لكنهما يتمتعان بالقدرة والقوة لأنهما مشهوران ويستطيعان التنديد بما جرى، كم من الأشخاص لا يستطيع التحدث بأي شيء؟ كل ما يمكنهم فعله العودة إلى المنزل والبكاء“.

وتعرض سون هيونغ مين مهاجم توتنهام لإساءة هو الآخر وقال إنه يتعين على اللاعبين القتال سويًا.

وأضاف اللاعب الكوري الجنوبي ”يجب علينا حماية أي لاعب يتعرض لإساءة عنصرية، علينا القتال معًا من أجل هذا الهدف“.