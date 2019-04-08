مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد.. سولشاير يستعين بأليكس فيرجسون لتحفير لاعبيه

تعلم أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد فن إدارة اللاعبين من أليكس فيرجسون وقال المدرب النرويج، إنه لن يتردد في استخدام حيل الأسطورة الإسكتلندي لتفجير طاقات لاعبيه.

وقال سولشاير قبل مواجهة برشلونة في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء إن العمل تحت قيادة فيرجسون كلاعب وفي وقت لاحق كمدرب جعله يفهم تمامًا متى يريح اللاعبين ومتى يفجر طاقاتهم.

وأصبحت طريقة فيرجسون التي كان يقف فيها وجهًا لوجه أمام اللاعب ويعبر غاضبًا عن أدائه إن لم يعجبه من المشاهد التقليدية في كرة القدم الإنجليزية.

وأبلغ سولشاير شبكة (ئي.اس.بي.إن) في مقابلة، ”في ختام مسيرتي كنت أنصت بكل تركيز لما يقوله المدرب. كانت له طريقته الخاصة“.

”كان يلف ذراعه حول أحد اللاعبين أو يقسو عليه لتقديم أفضل ما لديه، كان هذا أكثر شيء تعلمته منه، كيف يخرج أفضل ما لدى اللاعبين“.

”كانت لديه طريقة خاصة لزيادة حماس اللاعبين وثقتهم بأنفسهم“.

وتحت قيادة سولشاير، الذي تم تعيينه مدربًا دائمًا الشهر الماضي عقب فترة ناجحة كمدرب مؤقت، استعاد الفريق أسلوبه الهجومي الذي كان يشتهر به تحت قيادة فيرجسون.

وقال المدرب النرويجي البالغ من العمر 46 عامًا إن الأساليب التي تعلمها من فيرجسون أتت أُكلها.

وأضاف ”لو خذلك أولادك فإنك ستوبخهم، لو شاهدتهم يبذلون أقصى ما لديهم فإنه لا يتعين عليك الصراخ في وجوههم“.

”تخاطبهم أحيانًا بصوت العقل وتضطر في أحيان أخرى إلى أن ترفع صوتك، عندما كان فيرجسون يصرخ في وجه لاعب أو يوبخه كانت لديه أسبابه.. ربما كان يشير إلى لاعب واحد حتى يساعده بقية اللاعبين في التشكيلة“.

”في بعض الأحيان يجب أن تكون قويًّا، أنت تفعل ذلك عندما تشعر بخيبة أمل“.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام المباراة يوم الأربعاء، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد على قناة beIN SPORTS HD 1، بصوت، محمد علي ورؤوف خليف.