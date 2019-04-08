مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد.. جيرارد بيكيه على موعد مع لحظات عاطفية

ستكون كافة الأنظار موجهة إلى الثنائي الهجومي المؤلف من ليونيل ميسي ولويس سواريز مع حلول برشلونة ضيفًا على مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الأسبوع، لكن جيرارد بيكيه الذي يمثل دعامة خط الدفاع أثبت مدى أهميته لمساعي الفريق الكتالوني نحو حصد الثلاثية.

وسيعود قلب الدفاع إلى أولد ترافورد لخوض مباراة الذهاب في دور الـ 8، وذلك في أول ظهور له هناك منذ رحيله عن مانشستر يونايتد في 2008 لينضم إلى برشلونة.

وكان بيكيه قد انضم إلى مانشستر يونايتد العام 2004 قادمًا من برشلونة، وهو في سن 16 عامًا، وتعلم بيكيه دروسًا في غاية الأهمية خلال بعض المواسم الصعبة في شمال إنجلترا.

ولم يستطع المدافع الإسباني أن يضمن مكانًا ثابتًا في التشكيلة الأساسية، حيث تفوق عليه ريو فرديناند ونيمانيا فيديتش، لكنه كان محاطًا بصفوة من اللاعبين استطاع أن يستقي منهم الخبرة والحكمة.

ومع ذلك، وعقب مباراة مروعة أمام بولتون واندرارز في 2007، حيث ارتكب بيكيه خطأ منح نيكولا أنيلكا فرصة تسجيل هدف سهل، خسر المدافع الإسباني ثقة مدربه في ذلك الوقت أليكس فيرجسون.

وتفاوض اللاعب وقتها للعودة إلى برشلونة ليتحول بعدها إلى أحد لاعبي الصفوة هناك، إضافة لكونه رجل أعمال.

وكتب بيكيه في صحيفة ”بلايرز تريبيون“ ”حضرت إلى مانشستر يونايتد، وأنا صبي وغادرته وأنا رجل كبير“.

”دخلت إلى مكتب (فيرجسون) وكنت صادقًا معه. قلت ‭’‬حسنًا.. أشعر أنني خسرت ثقتك. برشلونة هو بيتي. أريد العودة. يحدوني الأمل أن تتركني أرحل‭’‬“.

وعاد بيكيه إلى برشلونة مقابل 5 ملايين يورو (5.62 مليون دولار) ليلعب كبديل في ظل القليل من التوقعات التي أحاطت به، ولكن وبنهاية أول مواسمه تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا، بات بيكيه لاعبًا أساسيًا في التشكيلة الفائزة بالثلاثية موسم 2008-2009.

ومرّ اللاعب بفترات ارتفاع وانخفاض في مسيرته من وقتها، لكنه حصد 7 ألقاب لدوري الدرجة الأولى الإسباني إضافة لـ 3 ألقاب لدوري الأبطال إضافة لعدة ألقاب أخرى زيّنت سجله إلى جانب فوزه بلقب كأس العالم 2010 مع إسبانيا.

وكتب بيكيه على ”تويتر“ بعد أن أوقعت قرعة دور الـ 8 لدوري الأبطال التي سحبت في مارس الماضي، برشلونة أمام يونايتد ”أعود إلى بيتي الثاني“.

وكان بيكيه ضمن تشكيلة برشلونة التي فازت على يونايتد 2/0 في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي أقيم في روما، وهو يأمل في تحقيق نفس الانتصار في لقاء بعد غد الأربعاء.

ومع وجود سواريز وميسي كثنائي هجومي لا يشق له غبار، ربما يحتاج أصحاب الأرض لمحاولة هز شباك برشلونة، لكنهم سيجدون في طريقهم اللاعب الذي رحل عن صفوفهم في صفقة متواضعة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام المباراة يوم الأربعاء، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد على قناة beIN SPORTS HD 1، بصوت، محمد علي ورؤوف خليف.