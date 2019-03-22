هل تغاضى يويفا عن إيقاف كريستيانو رونالدو؟

لا تزال ردود الفعل مستمرة حول قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، في واقعة الاحتفال المشين للبرتغالي كريستيانو رونالدو، في مباراة يوفنتوس الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني، بإياب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقرر اليويفا، أمس الخميس، فرض غرامة مالية قيمتها 20 ألف يورو على البرتغالي رونالدو، وهي نفس العقوبة التي تعرض لها الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد؛ لاحتفاله بالطريقة ذاتها، خلال مباراة الذهاب بين الفريقين.

ونجا رونالدو بتلك العقوبة من الغياب عن مباراة الذهاب بين يوفنتوس وأياكس أمستردام الهولندي، في دور الثمانية لدوري الأبطال.

وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي، إنه منذ بدء التحقيق في واقعة رونالدو، فقد كان من الواضح جدًا أن العقوبة لن تكون الإيقاف.

وأضاف بقوله في تقرير، اليوم الجمعة: ”اكتفاء الاتحاد الأوروبي بعقوبة الغرامة على رونالدو، يؤكد أن القرار الصادر ليس له أدنى علاقة بالمبادئ التي ينبغي تطبيقها على الجميع“.

ومضى يقول: ”لا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنة احتفال سيميوني خلال مباراة الذهاب بما فعله رونالدو إيابًا؛ لأن الأول كان يحتفل مع جمهور ناديه، في حين توجه كريستيانو رونالدو إلى جمهور أتلتيكو مدريد الذي زحف وراء فريقه إلى تورينو، وقام بهذا الاحتفال المثير للجدل“.

وأردف بقوله: ”ما فعله رونالدو يمثل سلوكًا سيئًا يرتقي إلى درجة الاستفزاز، وبالتالي فإن العقوبة الملائمة في تلك الحالة كان ينبغي أن تكون الإيقاف، وليس الغرامة فقط“.