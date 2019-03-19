مدينة ميونخ تتقدم بطلب لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 و2021

بدأت مدينة ميونخ الألمانية في إجراءات التقديم بعرضين لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا في 2021 و2022، وذلك من أجل تعزيز فرصها في استضافة الحدث للمرة الرابعة في تاريخها.

وقالت مصادر في الاتحاد الألماني لكرة القدم لوكالة الأنباء الألمانية إن المدينة حصلت على موافقة الاتحاد الألماني لكرة القدم، وأصبحت بالفعل مرشحة بالفعل لاستضافة نهائي 2021 إلى جانب مدينة سان بطرسبرغ الروسية.

وأرجأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) موعد تحديد المدينة التي تستضيف المباراة النهائية من مايو إلى سبتمبر المقبلين.

وسوف تختار اللجنة التنفيذية ليويفا المضيفين لنسختي 2022 و2023 في التوقيت نفسه.

وسيكون الموعد النهائي للتقدم بطلبات استضافة المباراتين النهائيتين لنسختي 2022 و2023 يوم الجمعة المقبل.

ويبدو أن ”يويفا“ يسعى إلى منح ميونخ وبطرسبرغ تنظيم النهائي في تلك الفترة، على أن تحصل إحداها على نهائي نسخة 2021 فيما تحصل المدينة الأخرى على نهائي نسخة .2022 واستضافت ميونخ نهائي دوري الأبطال في عامي 1993 و1997 على الملعب الأولمبي، فيما استضاف ملعب ”أليانز ارينا“ نهائي عام 2012، بينما لم تستضيف بطرسبرغ النهائي من قبل.

ويستضيف ملعب ”واندا ميتروبوليتانو“ معقل أتلتيكو مدريد الإسباني نهائي العام الجاري، فيما يقام نهائي 2020 في ملعب ”أتاتورك الأوليمبي“ في اسطنبول التركية.