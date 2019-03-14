إقالة مدرب شالكه الألماني بعد سباعية مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

أعلن نادي شالكه الألماني إقالة دومينيكو تيديسكو، من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لسوء النتائج التي حققها الفريق مؤخرًا.

وأصدر النادي بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس قال فيه: ”نود التأكيد على أنه تم اتخاذ قرار بإعفاء تيديسكو من منصبه“.

وأضاف البيان: ”سيتولى هوب ستيفينز سيتولى قيادة الفريق فنيًا، بينما سيساعده مايك بوسكانس، في مباراة لايبزيغ يوم السبت المقبل، في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الألماني“.

وودّع شالكه بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة الثقيلة من مانشستر سيتي الإنجليزي بسباعية نظيفة في إياب ثمن نهائي البطولة القارية.