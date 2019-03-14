ليس بينها نادي برشلونة.. يورغن كلوب يخشى 3 فرق في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

قال المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، إنه يخشى 3 فرق قبل قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الجمعة.

وتغلب ليفربول 3/1 على بايرن ميونخ، الأربعاء، بهدفين من المهاجم السنغالي ساديو ماني، وهدف من فيرجيل فان ديك، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي على ملعب أنفيلد.

ونقلت صحيفة ”ميرور“ البريطانية عن كلوب قوله:“أريد مواجهة أي فريق عدا فرق الدوري الإنجليزي الممتاز“.

وتأهلت 4 أندية إنجليزية إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، هي: ليفربول، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وتوتنهام، ولم يسبق أن تأهلت 4 أندية إنجليزية إلى ربع النهائي في موسم واحد منذ 10 مواسم.

ويمكن لليفربول أن يواجه أحد الأندية السبعة، وهي: برشلونة، وأياكس، وبورتو، ومانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، وتوتنهام أو يوفنتوس.

وعندما سُئل كلوب عمّا إذ كان يرغب بتجنب فريق إنجليزي في ربع النهائي، قال المدرب الألماني:“كلنا نرغب بذلك، وكلنا سنقول نفس الشيء في دوري أبطال أوروبا، لكننا سنرى“.

وأضاف كلوب:“أيًا كان الخصم سنواجهه، واللاعبون يحبون المنافسة، ويحبون هذه اللحظات، وأنا أحب ذلك“.

ويسعى ليفربول إلى التتويج بثنائية الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، علمًا بأن الريدز فشل في إحراز لقب الدوري الإنجليزي منذ 29 عامًا، وآخر مرة أحرز فيها لقب دوري أبطال أوروبا كانت موسم 2004/2005، علمًا بأنه خسر المباراة النهائية (1/3) أمام ريال مدريد الإسباني الموسم الماضي.