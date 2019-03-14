رئيس رابطة الدوري الإسباني يصف اقتراحات تغيير نظام دوري أبطال أوروبا بالكارثية

قال خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، إن اقتراحات الاتحاد الأوروبي للعبة لتغيير نظام دوري الأبطال ستكون ”كارثية“ على الرياضة.

وانتقد تيباس التغييرات التي قال إن الاتحاد الأوروبي يبحث القيام بها على نظام دوري الأبطال، قائلًا إنها ستدمر المنافسات المحلية.

وفي معرض اتهامه للاتحاد الأوروبي ورابطة الأندية الأوروبية بالتخطيط في السر لهذا الأمر، قال تيباس: ”الاتحاد الأوروبي يريد إقامة المباريات القارية في مطلع الأسبوع وليس في وسطه، مع توسيع دور المجموعات ليشمل أربع مجموعات، تتكون كل واحدة من ثمانية فرق بدلًا من الشكل الحالي الذي يشمل ثماني مجموعات تضم كل مجموعة أربعة فرق“.

وأضاف في مقابلة مع وكالة رويترز: ”يتفاوض الاتحاد الأوروبي ورابطة الأندية الأوروبية خلف الأبواب المغلقة بحيث لا تعلم الأطراف الأخرى شيئًا عن تلك الإصلاحات، التي ستعرّض بطولات الدوري الوطنية لمخاطر“.

وتابع: ”إنهم يجرون إصلاحات على دوري أبطال أوروبا وهو ما يعد في غاية الخطورة على كرة القدم، يُقننون نموذجًا يلحق ضررًا بالغًا ببطولات الدوري الوطنية وبهم أيضًا؛ لأنهم لا يفهمون طبيعة هذا المجال“.

وأشاد تيباس في الوقت ذاته بخطط الاتحاد الدولي (الفيفا) لإصلاح كأس العالم للأندية، باعتبارها هدية بالنسبة لكرة القدم.