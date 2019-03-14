لماذا لن يخوض مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد مباراتيهما في دوري أبطال أوروبا على أرضهما في أسبوع واحد؟

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، إن مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، لن يلعبا مباراتيهما على أرضهما في دور الـ 8 بدوري أبطال أوروبا الشهر المقبل في يوم واحد أو في يومين متتاليين عقب قرار صدر من السلطات المحلية.

وقال الاتحاد القاري للعبة إنه سيعدّل التوقيت إذا أوقعت القرعة، التي ستُجرى، غدًا الجمعة، ناديي مانشستر لخوض مباراتيهما على أرضهما في نفس الأسبوع.

وقال الاتحاد القاري إنه سيغيّر موعد مباراة مانشستر يونايتد لتأخر ترتيبه الموسم الماضي عن مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستقام مباريات ذهاب دور الـ 8 في الثامن والتاسع من أبريل، ومباريات العودة في 16 و17 من الشهر نفسه.

وأوضح الاتحاد القاري للعبة:“عقب قرار اتخذته السلطات المحلية المعنية لا يمكن لمانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، اللعب على أرضهما في ليلة واحدة أو في ليلتين متتاليتين، وإذا أوقعت القرعة الفريقين لخوض مباراتيهما في الظروف نفسها (داخل أو خارج الأرض) فإن الفريق الذي احتل المركز الأدنى في الدوري المحلي في الموسم السابق، وهو في هذه الحالة مانشستر يونايتد، سيتم تغيير موعد مباراته وفقًا للوائح لجنة المسابقات في الاتحاد.