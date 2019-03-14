تعرف على التشكيلة المثالية للأسبوع الأخير بدوري أبطال أوروبا (صورة)

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الخميس، التشكيلة المثالية لجولة الأسبوع الأخير من مباريات دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وتواجد النجمان، البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني في التشكيلة المثالية.

وتواجد 3 لاعبين من يوفنتوس، هم: رونالدو وجواو كانسيلو، والحارس تشيزني.

كما شهدت التشكيلة أسماء 4 لاعبين من مانشستر سيتي الإنجليزي، وهم: سيرجيو أغويرو وليروي ساني ورحيم ستيرلينغ وبيرناردو سيلفا.

ومن برشلونة تواجد: جيرارد بيكيه إلى جانب ميسي، في حين تواجد فيرجيل فان ديك وساديو ماني من ليفربول الإنجليزي.

وتقام قرعتا ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا، غدًا الجمعة.

وتأهل ليفربول على حساب بايرن ميونخ 3/1، ومانشستر سيتي 10/2 على حساب شالكه، ويوفنتوس 3/2 على حساب أتلتيكو مدريد، وبرشلونة 5/1 على حساب ليون.