هل يدفع برشلونة ثمن ”تمثيل“ سواريز في ركلة الجزاء ضد ليون؟ (فيديو)

أصبح نادي برشلونة الممثل الوحيد لإسبانيا في دور الثمانية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد نجاحه في عبور ليون الفرنسي 5-1 بمجموع المباراتين.

وخرج عملاقا العاصمة، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد من دور الـ16، بعد خسارة الأول أمام أياكس أمستردام الهولندي، والثاني أمام يوفنتوس الإيطالي.

وشهدت مباراة الإياب بين برشلونة وليون واقعة تحكيمية مثيرة للجدل، بعد أن احتسب الحكم البولندي سيمون مارنسياك ركلة جزاء لصالح البارسا، عقب سقوط المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز داخل منطقة الجزاء، في لعبة مشتركة مع مدافع ليون جايسون دينايير.

ولكن الإعادة التليفزيونية أشارت إلى أن مدافع ليون لم يرتكب أخطاء مع سواريز، وأن الأخير هو من احتك به ثم سقط على الأرض، ليحتسب الحكم ركلة جزاء، ترجمها الأرجنتيني لونيل ميسي بنجاح.

وقال سواريز في تصريحات بعد المباراة: ”أعتقد أنني قمت بالقفز على قدم دينايير بشكل عفوي، وعندما حدث ذلك فقدت توازني قليلًا؛ ما أدى إلى سقوطي على أرضية الملعب“.

وتابع بقوله: ”بعد ذلك كان قرار الحكم الذي كان يستطيع احتساب اللعبة ركلة جزاء أو يرى أنها لا تستحق“.

ولم يسجل سواريز أي أهداف لبرشلونة خلال 6 لقاءات خاضها في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ولكن ”البيستوليرو“ قلل من أهمية غيابه عن التهديف أوروبيًّا.

وقال سواريز: ”المهاجمون يعيشون بالأهداف، ولكنني أشعر بالسعادة لأننا تأهلنا إلى الدور المقبل، تسجيل الأهداف مسألة وقت فقط، واهتمامي الأول بمساعدة برشلونة على التقدم والنجاح“.

ومن الممكن أن يفتح اعتراف سواريز بأنه ”قفز“ على قدم مدافع ليون قبل أن يحصل على ركلة جزاء، الباب أمام عقوبة من جانب الاتحاد الأوروبي ”اليويفا“، إذا ثبت أن لاعب برشلونة تعمد التمثيل للحصول على خطأ داخل المنطقة.