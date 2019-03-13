ليفربول يصعق بايرن ميونخ بثلاثية في عقر داره ويصعد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

سجل ساديو ماني هدفين ليقود ليفربول، وصيف بطل النسخة الماضية، للفوز 3-1 على مستضيفه بايرن ميونيخ ليتأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

واستغل المتألق ماني خروجًا لا داعي له للحارس مانويل نوير عن مرماه في مباراته المئوية بدوري الأبطال ليراوغه قبل أن يسدد في الشباك الخالية في الدقيقة 26.

وتعادل بايرن بعد 13 دقيقة بعد انطلاقة من الجناح سيرج جنابري الذي مرَّر كرة عرضية، حوّلها مدافع ليفربول جويل ماتيب إلى مرماه بالخطأ.

وحسم المدافع فيرجيل فان ديك، الذي غاب عن التعادل دون أهداف في لقاء الذهاب، تفوّق ليفربول حينما أعاد التقدم للزوار من ضربة رأس في الدقيقة 69.

وقضى ماني على آمال بايرن في الانتفاضة بإضافة الهدف الثالث قبل خمس دقائق على النهاية بضربة رأس أخرى بعد تمريرة محمد صلاح العرضية.

بايرن ميونيخ 0 × 1 ليفربول | هدف ماني ???? ..“ pic.twitter.com/dm3AgTlvat — ـ (@bMmgqiiNaTXccD3) ١٣ مارس ٢٠١٩

بايرن ميونيخ 1 × 1 ليفربول | هدف ماتيب في مرماه ???? ..“ pic.twitter.com/dAiwbRwkJT — ـ (@bMmgqiiNaTXccD3) ١٣ مارس ٢٠١٩

بايرن ميونيخ 1 × 2 ليفربول | هدف فان دايك ???? ..“ pic.twitter.com/Mxse18HU78 — ـ (@bMmgqiiNaTXccD3) ١٣ مارس ٢٠١٩