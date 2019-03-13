أهداف مباراة ليفربول وبايرن ميونخ.. 3/1 للريدز (فيديو)

تقدَّم السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول الإنجليزي بهدف في شباك بايرن ميونخ خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، في جولة الإياب بدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز ماني هدفًا رائعًا في الدقيقة 26 بعدما راوغ مانويل نوير حارس البايرن وأودع الكرة في الشباك.

وتعادل بايرن ميونخ في الدقيقة 39 من خطأ دفاعي لفريق ليفربول، بعدما أودع جون ماتيب مدافع الريدز هدفًا في مرماه.

وأعاد الهولندي فيرجل فان دايك التقدم لليفربول مرة أخرى بعدما أحرز الهدف الثاني للريدز من رأسية قوية في الدقيقة 69، ثم أضاف ساديو ماني الهدف الثالث في الدقيقة 83.

بايرن ميونيخ 0 × 1 ليفربول | هدف ماني ???? ..“ pic.twitter.com/dm3AgTlvat — ـ (@bMmgqiiNaTXccD3) ١٣ مارس ٢٠١٩

بايرن ميونيخ 1 × 2 ليفربول | هدف فان دايك ???? .." pic.twitter.com/Mxse18HU78 — ـ (@bMmgqiiNaTXccD3) ١٣ مارس ٢٠١٩

ويظل فريق ليفربول وصيف النسخة الماضية لدوري الأبطال باحثًا عن استكمال حلمه باستعادة اللقب القاري بعد غياب طويل وبالتحديد منذ تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا العام 2005.

ويأمل بايرن ميونخ الحفاظ على تواجد الكرة الألمانية بعد خروج شالكة، وبوروسيا دورتموند، من هذه المرحلة، والتقدم في مشواره للتتويج بلقب التشامبيونز ليج الذي حصده العام 2013.

وانتهت مباراة الذهاب على ملعب أنفيلد بالتعادل السلبي دون أهدافٍ ما يجعل حظوظ الفريقين قائمة للتأهل لدور الـ8.