مباراة برشلونة وليون.. اندلاع أعمال شغب تسفر عن إصابة 5 من جماهير الفريق الفرنسي

أشارت تقارير إعلامية كتالونية إلى أن خمسة من مشجعي أولمبيك ليون الفرنسي تعرضوا للإصابة خلال أعمال شغب، قبل مواجهة برشلونة في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا في وقت لاحق الليلة.

وقالت محطة ”سير كتالونيا“ الإذاعية إنه شهدت عدة أماكن في برشلونة أعمال شغب بين جماهير ليون وبرشلونة، قبل نحو أربع ساعات من انطلاق مواجهة إياب دور الستة عشر في دوري الأبطال بين الفريقين.

وذكرت المحطة أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة أحد مشجعي ليون بجرح في رأسه، ما استدعى نقله إلى مستشفى ”ساغرات كور“، بينما تم رش الأربعة الآخرين برذاذ الفلفل.

وبعد انتهاء مباراة الذهاب في ليون بالتعادل السلبي، يتعين على برشلونة الفوز على الفريق الفرنسي في ملعب نو كامب إذا أراد التأهل لدور الثمانية الذي خرج منه منذ فوزه باللقب لآخر مرة في 2015.

والفريق الكتالوني مرشح بقوة للفوز الليلة، ويملك رقمًا قياسيًا لافتًا على أرضه في دوري الأبطال، حيث لم يخسر في نو كامب في المسابقة منذ الهزيمة أمام بايرن ميونخ في 2013.