التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ ضد ليفربول

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فريق ليفربول وصيف النسخة الماضية لدوري الأبطال يبجث عن استكمال حلمه باستعادة اللقب القاري بعد غياب طويل وبالتحديد منذ تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2005.

