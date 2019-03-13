التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ ضد ليفربول

يخوض فريق ليفربول الإنجليزي مهمة صعبة أمام مضيفه بايرن ميونخ الألماني، مساء الأربعاء في جولة الإياب بدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا.
يظل فريق ليفربول وصيف النسخة الماضية لدوري الأبطال باحثًا عن استكمال حلمه باستعادة اللقب القاري بعد غياب طويل وبالتحديد منذ تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2005.
ويأمل بايرن ميونخ الحفاظ على تواجد الكرة الألمانية بعد خروج شالكه وبوروسيا دورتموند من هذه المرحلة، والتقدم في مشواره للتتويج بلقب التشامبيونز ليج الذي حصده عام 2013.
وانتهت مباراة الذهاب على ملعب أنفيلد بالتعادل السلبي دون أهداف؛ ما يجعل حظوظ الفريقين قائمة للتأهل لدور الـ8.
ورصدت تقارير صحفية عديدة التشكيلة المتوقعة للفريقين والتي جاءت كالآتي:..
بايرن ميونخ: 4/2/3/1
رافينينا، سولي، هوميلز، ألابا
ألكانتارا، مارتينيز
غنابري، رودريغز، ريبري
ليفاندوفيسكي
ليفربول: 4/3/3
أليسون
أرنولد، فان ديك، ماتيب، روبيرتسون
فابينيو، هندرسون، فينالدوم
صلاح، فيرمينو، ماني