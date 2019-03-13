التشكيلة المتوقعة لمباراة برشلونة ضد ليون اليوم في دوري أبطال أوروبا (إنفوغرافيك)

أعلنت بضع صحف إسبانية عن تشكيلاتها المتوقعة لمباراة برشلونة ضد نظيره ليون الفرنسي، في المباراة التي تجمعهما، مساء اليوم الأربعاء، لحساب إياب ثمن نهائي البطولة القارية.

ومن المقرر أن يدخل برشلونة تحديًّا صعبًا، اليوم الأربعاء، أمام ليون في إياب دور الـ16، من بطولة دوري أبطال أوروبا، رغم التعادل ذهابًا في فرنسا من دون أهداف، بعدما أفرزت نتائج المرحلة كثيرًا من المفاجآت، أبرزها الخروج المخيب لحامل اللقب ريال مدريد، رغم الفوز ذهابًا في عقر دار أياكس أمستردام.

ووفقًا لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، فإن تشكيلة برشلونة جاءت كالتالي:

تير شتيغن، روبيرتو، بيكيه، لينغليت، جوردي ألبا، آرثور ميلو، بوسكيتس، راكيتيتش، ليونيل ميسي، سواريز، كوتينيو.

فيما جاءت تشكيلة ليون الفرنسي:

أنتوني لوبيز، فيرلاند ميندي، مارسيلو أنتونيو، جايسون دينايير، ليو دوبوا، تانغي ندومبيلي، لوكاس توزارت، نبيل فقير، حسام عوار، ممفيس ديباي، موسى ديمبيلي.

وهذه تشكيلة صحيفة ”الماركا“، والتي لم تبتعد كثيرًا عن نظيرتها ”موندو ديبورتيفو“.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين في فرنسا، لذلك يحتاج البلوغرانا للفوز بأي نتيجة من أجل التأهل لدور الثمانية.

وجاءت التشكيلة المتوقعة من صحيفة ”AS“ كالتالي: