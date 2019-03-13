القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا

يحل نادي ليفربول ضيفًا على بايرن ميونخ الألماني، مساء اليوم الأربعاء، على استاد ”أليانز أرينا“، في إطار منافسات إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

موعد المباراة والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة bein sports hd1، بصوت المعلقين عصام الشوالي وخليل البلوشي.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب ”أنفيلد“، معقل ليفربول، انتهت بالتعادل السلبي.

ويكفي ليفربول التعادل الإيجابي أو الفوز بأي نتيجة للعبور إلى الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بينما يكفي بايرن ميونخ الفوز بهدف دون مقابل لتخطي دور الـ16.

وصعد ليفربول لدور الـ16 كثاني المجموعة الثالثة، برفقة باريس سان جيرمان الفرنسي، بينما تأهل بايرن ميونخ كمتصدر مجموعته (الخامسة) مع أياكس الهولندي.

وكان ليفربول خسر نهائي دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي أمام ريال مدريد الإسباني بنتيجة 3- 1.

ويتطلع بايرن ميونخ للوصول إلى دور الثمانية في البطولة للمرة الثامنة على التوالي، ولكن يتعين عليه أن يحقق التوازن المطلوب لإحراز هدف على أرضه، مع عدم المجازفة بترك المزيد من الثغرات في الدفاع لثنائي ليفربول السريع محمد صلاح وساديو ماني.

ومع عدم تسجيل هدف في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب أنفيلد، فإن مهمة بايرن ميونخ ستكون أكثر تعقيدًا.

ويملك بايرن ميونخ سببًا آخر للتفاؤل مرتبطًا بملعبه، وهو أن يورغن كلوب، مدرب بروسيا دورتموند السابق لديه سجل سيّئ على هذا الملعب، حيث فاز بأربع مباريات، وتعادل في واحدة وخسر في تسع مباريات. كما أنه حذر من عودة الفريق الأخير لأدائه الطبيعي.