القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليون اليوم في دوري أبطال أوروبا

يصطدم نادي برشلونة بنظيره ليون الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، بملعب ”كامب نو“، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد المباراة والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة برشلونة وليون في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة bein sports hd2، بصوت المعلقين حفيظ دراجي وعلي محمد علي.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين بملعب ”بارك أولمبيك ليون“، انتهت بالتعادل السلبي، وهي النتيجة التي تحافظ على حظوظ الفريقين في الوصول للدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويكفي ليون التعادل الإيجابي أو الفوز بأي نتيجة للعبور إلى الدور ربع النهائي، بينما يكفي برشلونة الفوز بهدف دون مقابل لتخطي دور الـ 16.

وتكشف الإحصائيات أن الفريق الكتالوني نجح في الحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم في إياب ثمن نهائي تشامبيونزليغ في السنوات الأخيرة، وهو ما يرجح كفته نحو العبور للدور ربع النهائي في الموسم الحالي، بعدما تعادل سلبيًا في مواجهة الذهاب ضد ليون.

وتمتد سلسلة اللاهزيمة لفريق برشلونة في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال منذ عام 2005 حتى الآن، حيث تعود الهزيمة الأخيرة أمام تشيلسي بأربعة أهداف مقابل هدفين قبل 14 عامًا.

ونجح برشلونة في الخروج بنتائج إيجابية منذ السقوط الأخير بثمن النهائي ضد البلوز، حيث تعادل معه في العام الذي تلاه بنتيجة 1/1، ثم فاز على ليفربول وسيلتك بهدف دون مقابل، وبعد ذلك بخمسة أهداف مقابل هدفين ضد ليون الفرنسي.

وفي عام 2010، اكتسح برشلونة ضيفه شتوتغارت الألماني برباعية نظيفة، ثم 3/1 ضد آرسنال، و7/1 أمام باير ليفركوزن، و4/0 ضد ميلان، ثم الفوز بهدفين مقابل هدف أمام مانشستر سيتي، وكرر فوزه على السيتيزنز بهدف دون مقابل، وبعد ذلك تفوق على الغانرز 3/1، ثم الانتصار التاريخي على باريس سان جيرمان 6/1، وأخيرا الفوز على تشيلسي بثلاثية نظيفة.