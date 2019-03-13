مباراة مانشستر سيتي وشالكه.. 3 أرقام تاريخية تزين انتصار كتيبة غوارديولا في دوري أبطال أوروبا

مباراة مانشستر سيتي وشالكه.. 3 أرقام تاريخية تزين انتصار كتيبة غوارديولا في دوري أبطال أوروبا

المصدر: محمد ثروت - إرم نيوز

وجّه مانشستر سيتي الإنجليزي إنذارًا شديد اللهجة لمنافسيه في دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه الساحق، مساء أمس الثلاثاء، على شالكه الألماني، بسباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب ”الاتحاد“.

وصعد مانشستر سيتي، بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا، إلى دور الثمانية، بمجموع المباراتين 10-2، بعد أن حقق الفوز ذهابًا وإيابًا على شالكه.

ورصد موقع ”أوبتا“ للإحصاءات 3 أرقام تاريخية شهدتها مباراتا مانشستر سيتي وشالكه.

الأول: الفوز الساحق الذي حققه السيتي على شالكه بعشرة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين، هو الأكبر في التاريخ لأي ناد إنجليزي، بمرحلة خروج المغلوب في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

الثاني: الألماني ليروي ساني، نجم مانشستر سيتي، هو أول لاعب في تاريخ الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا ينجح في صناعة 3 أهداف في مباراة واحدة، وذلك منذ أن فعلها الفرنسي فرانك ريبيري، نجم بايرن ميونخ الألماني في مارس 2012، خلال مباراة فريقه أمام بازل السويسري.

الثالث: سقوط شالكه بسبعة أهداف نظيفة هي الهزيمة الكبرى على الإطلاق للأندية الألمانية، طوال تاريخ مشاركتها في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر مانشستر سيتي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 74 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الوصيف.

ويخوض مانشستر سيتي، يوم السبت المقبل، مواجهة خارج الديار أمام سوانزي سيتي، في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

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