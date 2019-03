مباراة مانشستر سيتي وشالكه.. 3 أرقام تاريخية تزين انتصار كتيبة غوارديولا في دوري أبطال أوروبا

وجّه مانشستر سيتي الإنجليزي إنذارًا شديد اللهجة لمنافسيه في دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه الساحق، مساء أمس الثلاثاء، على شالكه الألماني، بسباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب ”الاتحاد“.

وصعد مانشستر سيتي، بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا، إلى دور الثمانية، بمجموع المباراتين 10-2، بعد أن حقق الفوز ذهابًا وإيابًا على شالكه.

ورصد موقع ”أوبتا“ للإحصاءات 3 أرقام تاريخية شهدتها مباراتا مانشستر سيتي وشالكه.

الأول: الفوز الساحق الذي حققه السيتي على شالكه بعشرة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين، هو الأكبر في التاريخ لأي ناد إنجليزي، بمرحلة خروج المغلوب في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

8 – Manchester City's 10-2 aggregate win over Schalke is the biggest ever by an English side in a Champions League knockout tie. Cruise. pic.twitter.com/NFfg3MfTmD — OptaJoe (@OptaJoe) March 12, 2019

الثاني: الألماني ليروي ساني، نجم مانشستر سيتي، هو أول لاعب في تاريخ الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا ينجح في صناعة 3 أهداف في مباراة واحدة، وذلك منذ أن فعلها الفرنسي فرانك ريبيري، نجم بايرن ميونخ الألماني في مارس 2012، خلال مباراة فريقه أمام بازل السويسري.

3 – Leroy Sane is the first player to make three assists in a Champions League knockout game since Bayern Munich's Franck Ribery in March 2012 (against Basel in the Round of 16). Dynamite. pic.twitter.com/tXQXrNdOTp — OptaJoe (@OptaJoe) March 12, 2019

الثالث: سقوط شالكه بسبعة أهداف نظيفة هي الهزيمة الكبرى على الإطلاق للأندية الألمانية، طوال تاريخ مشاركتها في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

0-7 – The 0-7-defeat of Schalke against Manchester City is the biggest loss of a German side in the Champions League history. Humiliation. #MCIS04 #UCL pic.twitter.com/kl6iA2ARQq — OptaFranz (@OptaFranz) March 12, 2019

ويتصدر مانشستر سيتي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 74 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الوصيف.

ويخوض مانشستر سيتي، يوم السبت المقبل، مواجهة خارج الديار أمام سوانزي سيتي، في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.