كلوب: نتيجة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ لن تؤثر على مسعى ”الريدز“ في الدوري الإنجليزي

أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول أن نتيجة مواجهة دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام مستضيفه بايرن ميونيخ غدًا الأربعاء لن تؤثر على مسعاه لنيل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري الممتاز برصيد 73 نقطة متأخرًا بنقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب قبل ثماني مباريات من نهاية الموسم.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي ردًا على سؤال إذا كان الخروج من دوري الأبطال سيسهل مهمته للفوز بالدوري الممتاز: ”لا أعتقد أن هذا السؤال سيجيب عليه أي مدرب آخر، إنه سؤال فريد حقا، لا ننظر إلى الأمور بهذه الطريقة، نرغب في التركيز على مباراة الغد، لو قدر لنا الخسارة لن نستطيع تغيير الأمر“.

وفاز ليفربول بآخر ألقابه في الدوري الممتاز في 1990 وتعادل سلبيًا مع بايرن ذهابا على أرضه الشهر الماضي.

وعانى ليفربول وصيف بطل دوري الأبطال الموسم الماضي كثيرا في مبارياته خارج أرضه في أوروبا هذا الموسم وخسر في ضيافة نابولي ورد ستار بلجراد وباريس سان جيرمان في دور المجموعات.

وأضاف كلوب: ”لا يجب أن نلعب بنصف تركيزنا خارج الأرض، هذه المباراة لا علاقة لها بأي شيء آخر، لو انتصرنا وكنا نستحق التأهل فإن العالم سيتغير بالنسبة لنا، وإذا خسرنا فإننا سنركز على مباراة فولهام يوم السبت، إنها مباراة واحدة مهمة جدا، يوم السبت سنواجه فولهام وبعدها سنفكر في المباراة التالية. غدًا سنلعب أمام بايرن“.

وقال المدرب الألماني الذي استمتع بمواجهات كبرى على ملعب اليانز أرينا عندما كان يدرب بروسيا دورتموند إن ليفربول يحتاج إلى اللعب بشجاعة أمام بايرن، موضحًا: ”عندما تملك الكرة يجب أن تتحلى بالثقة أمام منافس مثل بايرن. هذا ما يجب أن نظهره. ستكون هناك لحظات سنهيمن فيها على اللعب وأخرى ستكون الغلبة فيها لبايرن.

وتابع ”يجب أن نسجل غدًا وأن ندافع جيدًا. ستكون مباراة مفتوحة. تستطيع دائما أن تنتصر في أي مباراة مفتوحة“.