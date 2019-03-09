شاهد: كواليس صِدام راموس والرئيس بيريز.. وأسباب اعتذار إيسكو (فيديو)

كشفت تقارير صحفية إسبانية، كواليس صِدام فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد مع القائد سيرجيو راموس، بعد وداع دوري أبطال أوروبا بالخسارة 1/4 أمام أياكس أمستردام، الثلاثاء، على ملعب سانتياغو برنابيو.

وبحسب صحيفة ”أس“، فإن بيريز نزل إلى غرف ملابس اللاعبين بعد نهاية مواجهة أياكس وواجهه راموس وقال له، إن التخطيط للموسم كان فاشلًا ومعيبًا، خاصة أنه لم يتم التعاقد مع رأس حربة، ليرد بيريز لا تكمل محادثتي بهذا الأسلوب. أنا بذلت كل ما لدي من أجل هذا الشعار ومن أجل النادي ومن أجلك أنت“.

وبعدها قال راموس لبيريز: ”حسنًا، إذا دفعت لي مستحقاتي سأرحل“.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا النقاش الأكثر حدة بين راموس ورئيسه بيريز.

ولفتت الصحيفة إلى أن بيريز واجه اللاعبين وأوضح لهم أن أداءهم لم يكن بالمستوى المطلوب بل وكان مخجلًا، وأن هناك نقص في الالتزام، وأن لديهم الكثير من الإجازات، وهو الأمر الذي دفع راموس للتدخل والتوضيح أن اللاعبين بذلوا كل ما يستطيعون.

لكن ”أس“ أشارت إلى أن العلاقة تحسنت بعد أن تواصل راموس مع بيريز بمناسبة عيد ميلاد الأخير.

كما أن راموس اجتمع مع لاعبي ريال مدريد دون حضور الطاقم الفني، واتفقوا على القتال من أجل الصعود للمركز الثاني في الدوري الإسباني واحترام المدرب سانتياغو سولاري.

كما أن راموس لم يتجاهل إيسكو، حيث قال له إن ما فعله يوم مواجهة أياكس لم يكن جيدًا، لأنه لم يلتحق بحافلة الفريق بعد استبعاده من القائمة، حيث قدّم لاعب الوسط اعتذاره أمام الجميع وطلب السماح منهم، ووعدهم بصفحة جديدة.