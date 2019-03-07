كشف مدة غياب فينيسيوس جونيور وكارفاخال وفاسكيز عن ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإٍسباني، الخميس، تفاصيل إصابة الثنائي داني كارفاخال، ولوكاس فاسكيز، بعد إصابتهما في مواجهة أياكس أمستردام، بإياب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي خسرها الملكي بنتيجة 1/4.

وقال ريال مدريد عبر موقعه الرسمي على الإنترنت:“بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها كارفاخال، اليوم، في مركز الخدمات الطبية، تبيّن أنه يُعاني من كسر من الدرجة الثانية في عظمة الفخذ الأيمن“.

وأضاف:“بعد خضوع فاسكيز للفحوصات الطبية، تم تشخيص حالته بالإصابة بتمزق من الدرجة الأولى في الفخذ الأيسر“.

وعن حالة فينيسيوس جونيور قال ريال مدريد:“بعد خضوع فينيسيوس للفحوصات الطبية اللازمة، تم تشخيص إصابته بأنها تمزق في أربطة المفصل الأيمن من الساق اليمنى، وفي انتظار تطور حالته“.

وأشارت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، إلى أن غياب فينيسيوس سيصل إلى شهرين، وسيغيب عن المشاركة مع المنتخب البرازيلي بعد أن تم توجيه الدعوة إليه لأول مرة في مسيرته، في حين أشارت إلى أن فاسكيز سيغيب لمدة أسبوعين، وسيعود لمواجهة هويسكا في 31 مارس الجاري.

وتابعت ”كارفاخال قد يغيب لمدة شهر على الأقل، ويمكن أن يعود خلال مواجهة ليغانيس في 14 أبريل المقبل“.

وغادر فاسكيز الملعب في الدقيقة 30 وهو يبكي بحرقة، ودخل مكانه غاريث بيل، كما غادر فينيسيوس جونيور في الدقيقة ،36 وشارك مكانه ماركو أسينسيو.