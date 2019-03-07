”يويفا“ يكشف عقوبة دييغو سيموني بعد سلوكه المُشين في مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس

فرضت لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، غرامة مالية على الأرجنتيني دييغو سيميوني بمبلغ 20 ألف يورو على خلفية الحركة المُشينة التي قام بها بعد هدف أتلتيكو مدريد الأول في مرمى يوفنتوس في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وتجنَّب المدرب الأرجنتيني الإيقاف ليكون حاضرًا في تورينو لقيادة فريقه من دكة البدلاء في مباراة الإياب أمام يوفنتوس.

ولم يتضمن تقرير حكم المباراة حركة المدرب الأرجنتيني، وهو ما جنّبه عقابًا أشد، كما أن دييغو سيميوني قدّم اعتذاره للجميع، خاصة لجماهير يوفنتوس، وأكد أن حركته لم تكن موجهة ضدهم.

كما لم يتضمن تقرير الحكم حركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المستفزة تجاه جماهير أتلتيكو مدريد، وهو ما جنَّبه بدوره فتح تحقيق ضده والعقاب من طرف لجنة الانضباط التي اكتفت بمعاقبة المدرب دييغو سيميوني بغرامة مالية.