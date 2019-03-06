هل يتم حرمان آرسنال من المشاركة في دوري أبطال أوروبا حال تأهله؟

يسعى آرسنال للعودة إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب لكن حتى في حال احتلاله المركز الرابع في الدوري الإنجليزي هذا الموسم قد لا يشارك في أبرز بطولة أوروبية الموسم المقبل.

ويحتل آرسنال المركز الرابع حاليا آخر المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال لكن لوائح الاتحاد الأوروبي للعبة تمنع مشاركة أكثر من خمسة أندية إنجليزية في موسم واحد بالبطولة.

ويخوض النادي اللندني معركة شرسة ضد مانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام على المركز الرابع وفي حال فوز أي من هذه الأندية بلقب دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي يتأهل مباشرة للموسم التالي.

وقالت صحيفة ”صن“ البريطانية إن توتنهام هوتسبير قد ينافس على لقب الموسم الحالي بعدما حجز موقعه في دور الثمانية بالفوز على بروسيا دورتموند ذهابا وإيابا وكذلك تشيلسي يمكنه الفوز بالدوري الأوروبي قبل مواجهة دينامو كييف الأوكراني في ذهاب دور الستة عشر للبطولة يوم الخميس.

وفي حال فوز توتنهام أو تشيلسي باللقب واحتلال يونايتد المركز الثالث لن يشارك آرسنال في دوري الأبطال ، لكن المدفعجية أمامهم فرصة للفوز بالدوري الأوروبي حيث سيواجه رين الفرنسي في دور الستة عشر.

ويملك الإسباني أوناي إيمري خبرة كبيرة بالدوري الأوروبي حيث توج بلقبه ثلاث مرات متتالية من قبل مع اشبيلية الإسباني.

وفي حال عدم فوز أي من الأندية الإنجليزي بأي من اللقبين القاريين سيتم الاحتكام لترتيب الدوري الممتاز في نهاية الموسم.

ويتصدر مانشستر سيتي وليفربول المسابقة ويتنافسان على اللقب بينما استقر توتنهام في المركز الثالث ويتبقى الصراع على المركز الرابع بين تشيلسي وآرسنال ويونايتد.

ويحتل مانشستر يونايتد حاليا المركز الرابع متفوقا بفارق نقطة واحدة عن آرسنال المتفوق بنقطة واحدة أيضا عن تشيلسي مع تبقي تسع جولات على نهاية البطولة.

وبعد مواجهة ضد رين ، سيعود رجال إيمري للدوري الممتاز لمواجهة مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل في معركة حامية الوطيس.