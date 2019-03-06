هل يستقيل بيريز من رئاسة ريال مدريد بعد هذا الموسم الكارثي؟‎

علق رامون كالديرون، رئيس نادي ريال مدريد السابق، على مطالب جماهير الفريق برحيل فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الحالي.

وقال كالديرون في تصريحات لإذاعة ”راك 1“ الكتالونية: ”من الصعب إجبار بيريز على الاستقالة من رئاسة ريال مدريد، فعلها مرة واحدة من قبل وتراجع بعد 5 دقائق فقط“.

وأضاف: ”فلورنتينو يسيطر على الإعلام، ليمنع تصدير مشاكل الفريق عبر الصحافة، ولكن الجميع يعرف جيدًا أن قراراته هي سبب كوارث وأزمات ريال مدريد في الفترة الأخيرة“.

وتابع: ”أعتقد أن بيريز سيحاول إخماد غضب الجماهير بالتعاقد مع مورينيو، الإعلان سيكون قريبًا عن عودته لتدريب الفريق“.

وأتم: ”فلورنتينو ارتكب خطًأ كبيرًا ببيع كريستيانو رونالدو في الصيف الماضي، والسبب أنه كان أحد تعاقداتي مع الفريق، ولم يستطع تعويضه بلاعب لديه القدرة على قيادة الفريق بالموسم الحالي“.

وصبت جماهير ريال مدريد الإسباني جام غضبها على رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز، معتبرة أنه السبب الرئيسي بانهيار الفريق وإفساده للمرة الثانية خلال ولايته، بعدما ودع الفريق دوري أبطال أوروبا على يد أياكس أمستردام.

وفي عام 2003 كان ريال مدريد بطلًا للدوري الإسباني، وبطل دوري أبطال أوروبا في الموسم السابق، لكن بيريز تدخل بأمور الفريق، وقرر فجأة إبعاد أهم لاعب وسط دفاع في ذلك الوقت كلود ماكيليلي.

وسخر بيريز من ماكيليلي وقتها قائلًا: ”إنه لا يجيد التمرير لأكثر من 3 أمتار، وسينساه ريال مدريد“.

وسمح بيريز برحيل ماكيليلي ودخل ريال مدريد في نفق مظلم بعد أن كان بطلًا لليغا وأوروبا، وظل ريال مدريد يبحث عن بديل حقيقي لماكيليلي حتى بعد سنوات من رحيله.

وارتكب بيريز نفس الخطأ للمرة الثانية، بعد أن توج ريال مدريد بالأبطال للمرة الثالثة على التوالي الموسم الماضي، فسمح برحيل المدرب زين الدين زيدان والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لمصلحة يوفنتوس الإيطالي، دون تدعيم صفوف الفريق بلاعبين سوبر في الصيف الماضي.

وتجرع الفريق الأبيض الخسارة من الكأس نفسه بسبب بيريز في بدايات الألفية، بنهاية ”مهينة“ للموسم وفي معقله على أرض ”سانتياغو برنابيو“.

فتلقى خسارة في إياب مسابقة كأس الملك بثلاثية نظيفة أمام غريمه برشلونة، ليعود ويخسر الكلاسيكو أمام الفريق الكتالوني بهدف نظيف في الليغا، ويوسع الفارق بينهما إلى 12 لمصلحة المتصدر البرسا.