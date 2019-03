مشجعون يطالبون ”يويفا“ برفع الحظر عن وقوف الجماهير في المدرجات

طالبت مجموعات مشجعين من جميع أنحاء أوروبا، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ برفع حظر وصفوه بأنه ”عفا عليه الزمن“ على مناطق وقوف الجماهير في المدرجات خلال مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وفي خطاب مفتوح لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أليكسندر تشيفرين، أشار المشجعون إلى أن الحظر ”لا معنى له“ لأن العديد من المشجعين يقفون على كل حال بغض النظر عن ما إذا كان ذلك مسموحًا لهم أو لا. ولم يتسن بعد الحصول على تعقيب من الاتحاد الأوروبي.

ويحظر الاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وقوف الجماهير في بطولاتهما، مثلما يفعل الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن ذلك مسموح في بطولات دوري أخرى، خاصة دوري الدرجة الأولى الألماني.

وأشار الخطاب، وهو جزء من حملة أطلق عليها ”أوروبا ترغب في الوقوف“، إلى أن حظر وقوف الجماهير في مباريات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بدأ في 1988 ”كحل سريع“ بعد العديد من الكوارث في استادات أوروبية.

وقال الخطاب إن ”التقييمات طويلة الأجل توصلت إلى أن وجود أماكن مخصصة لوقوف الجماهير ليس السبب في الكوارث“.

EUROPE WANTS TO STAND

Supporters organisations from across the continent have united to urge UEFA to drop their outdated ban on standing at European games.

Read the open letter below.

