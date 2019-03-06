القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد باريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا

يصطدم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بنظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، في إياب منافسات دور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا، على ملعب بارك دي برانس، بعدما تغلب عليه ذهابًا 2- صفر.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، وتنقل على الهواء مباشرة على قناة beIN Sports HD1، بتعليق علي محمد علي وحفيط دراجي.

ويبحث الفريقان عن بلوغ ربع النهائي بعد غياب أعوام، إذ بلغه ”الشياطين الحمر“ للمرة الأخيرة عام 2014، بينما يأمل سان جيرمان في بلوغه للمرة الأولى منذ 2016 بعدما أقصى من ثمن النهائي في الموسمين الماضيين.

وإضافة إلى أفضليته الكبيرة بنتيجة مباراة الذهاب على ملعب أولد ترافورد، فإن ما يرجح أن يسهل مهمة سان جيرمان إيابًا هو غياب معظم لاعبي الوسط الأساسيين الذين خاضوا مباراة الذهاب عن صفوف يونايتد، مثل: الصربى نيمانيا ماتيتش والإسباني أندير هيريرا والإنجليزي جيسى لينغارد، كما تحوم شكوك حول مشاركة الفرنسي أنطوني مارسيال، والتشيلى ألكسيس سانشيز الذي أصيب في ركبته ضد ساوثهامبتون في الدورى؛ ما سيفقد يونايتد ورقتين إضافيتين في الهجوم.

ويأمل يونايتد في أن يتمكن من مواصلة السلسلة الإيجابية التي يحققها منذ تولى مهاجمه السابق أولى جونار سولشاير مهام تدريبه في ديسمبر الماضي، خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو، وفي 16 مباراة في مختلف المسابقات، لم يخسر الفريق سوى أمام سان جيرمان.

وكان سولشاير نفسه محور ”ريمونتادا“ تاريخية لمانشستر يونايتد في دوري الأبطال، وذلك في نهائي 1999 أمام بايرن ميونخ الألماني، وعلى ملعب برشلونة، وفى تلك الأمسية، بقى الفريق الإنجليزي متخلفًا صفر-1 حتى الوقت بدل الضائع، قبل أن يعادل تيدي شرينغهام، ثم يسجل سولشاير هدف الفوز في الرمق الأخير.