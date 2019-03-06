كارفخال عن مباراة ريال مدريد ضد أياكس: كل الأمور سارت ضدنا

قال داني كارفخال، مدافع ريال مدريد، إنه لم يسبق أن عانى من مثل هذه المشاعر السيئة بعدما خرج حامل اللقب من دوري أبطال أوروبا، عقب هزيمة مذلة 4-1 على أرضه أمام أياكس أمستردام، يوم الثلاثاء.

وخرج ريال، الذي أحرز اللقب الأوروبي أربع مرات في آخر خمسة مواسم، من كأس ملك إسبانيا بعد الهزيمة أمام برشلونة الأسبوع الماضي وبات يتأخر بفارق 12 نقطة في الدوري الإسباني عن غريمه الكتالوني.

وقال كارفخال بعد الهزيمة 5-3 أمام أياكس في مجموع المباراتين: ”لم يسبق لي أن عانيت من مثل هذه المشاعر السيئة. لا أعرف كيف أشرح ذلك“.

دوري ابطال اوروبا " اياب دور الـ16 " | أهداف مباراة : ريال مدريد 1 × 4 اياكس الاهداف كـــــاملة HD تعليق علي محمد علي

Via : @if24hd__ pic.twitter.com/IIyMPzHN3i — مستر فهد (@Ferg4404) March 6, 2019

وأضاف: ”هذا الأسبوع سارت الأمور كلها ضدنا. الليلة ليس لدينا أعذار. منافسنا كان أفضل واستحق التأهل. يجب أن نظهر وجوهنا ولا نخفيها“.

وافتقد ريال القائد سيرجيو راموس بعدما تعمد الحصول على الإنذار الثاني في لقاء الذهاب واستقبل صاحب الأرض هدفين عن طريق حكيم زياش وديفيد نيريس وسط تفوق من الفريق الهولندي الذي سيطر على لقاء الذهاب أيضا رغم الخسارة 2-1 في أمستردام.

وسجل المذهل دوسان تاديتش هدفًا لتصبح النتيجة 3-صفر في الشوط الثاني ورغم أن ماركو أسينسيو قلص الفارق فإن لاسه شون جعل النتيجة 4-1 بعد ركلة حرة خدعت الحارس المتقدم عن مرماه تيبو كورتوا.

وأشار: ”ليس من السهل أبدا خوض مباراة بعد هزيمتين أمام برشلونة. اليوم دخلنا المباراة بهدف واضح وهو الفوز لكن ارتكبنا خطأين وتأخرنا بهدفين.

”بدأنا الشوط الثاني بشكل جيد لكن الهدف الثالث قتلنا“.