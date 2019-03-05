جماهير ريال مدريد تطالب الرئيس بيريز بالاستقالة بعد الخسارة أمام أياكس‎

لم تتردد جماهير ريال مدريد في التعبير عن غضبها خلال خسارة الفريق برباعية مقابل هدف أمام أياكس امستردام الهولندي ووداع دوري أبطال أوروبا وطالبت فلورنتينو بيريز بتقديم استقالته.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية أن الجماهير أطلقت صحيات غاضبة حينما كان النادي الملكي متأخرًا بثلاثة أهداف مقابل هدف ضد بيريز وطالبته بالاستقالة.

وأضافت الصحيفة ”بدأ قطاع كبير من الجماهير في مدرجات البرنابيو بالصياح.. فلورنتينو ، الاستقالة!“ ، تردد هذا الهتاف لبضع ثوان لكنه تكرر لوقت أطول مع قرب نهاية المباراة ومن كافة أنحاء المدرجات تقريبًا.

وجاء ذلك رغم أن عددًا كبيرًا من الجماهير بدأوا في مغادرة الملعب بعد تقدم أياكس بأربعة أهداف في الدقيقة 72 من المباراة التي أطاحت بالبطل التاريخي من البطولة الأخيرة له هذا الموسم.

وودع ريال مدريد كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة الأسبوع الماضي قبل أن يفقد فرصه عمليًا في المنافسة على لقب الليغا بالخسارة في البرنابيو أيضا أمام النادي الكتالوني بهدف نظيف سجله إيفان راكيتيتش يوم السبت الماضي.

وعقب صفارة النهاية احتفلت جماهير أياكس البالغ عددهم نحو أربعة آلاف متفرج بينما احتفل اللاعبون داخل الملعب وغادر لاعبو ريال مدريد أرضية البرنابيو بحزن شديد.