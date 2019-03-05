فرينكي دي يونغ يُسعد جماهير برشلونة بهذه الطريقة خلال مباراة ريال مدريد وأياكس (شاهد)

أوفى فرينكي دي يونغ لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي ونجم برشلونة الجديد بوعده لجماهير النادي الكتالوني وأخرج ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا.

وكشف لاعب الوسط الهولندي عن أن ناديه المستقبلي برشلونة شجعه وفريقه الحالي أياكس أمستردام على الإطاحة بالغريم التقليدي ريال مدريد من دور 16 بدوري أبطال أوروبا وقد كان.

واكتسح أياكس غريمه ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف في إياب دور الستة عشر في سانتياغو برنابيو ليفقد النادي الملكي لقبه الذي توج به في اخر ثلاث سنوات.

وجاء تأهل أياكس إلى دور الثمانية بنتيجة 5-3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بعد خسارته على أرضه بهدفين مقابل هدف الشهر الماضي.

وتوصل دي يونغ (21 عاما) إلى اتفاق في يناير/ كانون الثاني الماضي للانضمام إلى برشلونة حامل لقب الليغا الموسم المقبل مقابل 75 مليون يورو (84.9 مليون دولار).

وما أسعد جماهير برشلونة كثيرا أداء اللاعب الشاب خلال المباراة خاصة عندما رواغ البرازيلي الشاب فنيسيوس جونيور ، أبرز لاعبي ريال في 2019 حتى الآن، عند بُعد خلال الشوط الأول ما دفع اللاعب البرازيل للسقوط أرضا قبل إصابته ومغادرة أرض الملعب.

وسارعت جماهير برشلونة بنشر هذا الفيديو في إشارة إلى أن اللاعب الجديد للفريق أوفى بوعده وأثبت جدارته أمام الغريم التقليدي وكذلك أطاح بفينسيوس وأسقطه أرضا.