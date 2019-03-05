مباراة ريال مدريد وأياكس.. كارلوس بويول أسطورة برشلونة يشمت في الخسارة ”المذلة“ للملكي (شاهد)

أعرب كارلوس بويول قائد برشلونة السابق عن اندهاشه وفرحته في الوقت ذاته من الخسارة المذهلة لريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف أمام أياكس امستردام الهولندي ووداع دوري أبطال أوروبا.

وتلقى ريال مدريد خسارة مذلة في سانتياغو برنابيو أمام الفريق الهولندي الذي تفوق في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بالفوز 5-3 ليبلغ دور الثمانية في مفاجأة كبيرة أطاح خلالها بحامل اللقب.

وقال بويول عبر حسابه على تويتر في تعليق لا يخلو من شماتة ”يا إلهي“ مصحوبا بصور ورسومات تشير إلى عدم تصديق هذه النتيجة.

OMG ???????????????????? — Carles Puyol (@Carles5puyol) ٥ مارس ٢٠١٩

وكان بيويول في تغريدة سابقة أبدى إعجابه بطريقة لعب الفريق الهولندي وثقته في قدراته على ملعب سانتياغو برنابيو.

وانتهى موسم ريال مدريد فعليًا بعد خروجه من كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة الذي قضى على آماله نظريًا في الفوز بلقب الليغا ليودع بطولته المفضلة دوري الأبطال.