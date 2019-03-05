توتنهام يهزم بروسيا دورتموند ويتأهل لدور الـ8 بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

تأهل فريق توتنهام الإنجليزي، يوم الثلاثاء، إلى دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتغلب توتنهام على مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بهدف نظيف في إياب ثمن النهائي القاري.

وجاء تأهل توتنهام لربع النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، بعدما انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه بثلاثية نظيفة.

دوري ابطال اوروبا | بروسيا دورتموند 0 × 1 توتنهام | هدف اول توتنهام هاري كين د48 , دفاع دورتموند !! HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/sQI4JFzk9p — فهد جاء متاخر (@Davi4044) March 5, 2019

وأضاع لاعبو الفريقين العديد من الفرص خلال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، وجاءت الدقيقة 49 لتشهد معها الهدف الأول لتوتنهام عبر هاري كين.

وفشلت جميع محاولات دورتموند في إدراك التعادل، لينتزع توتنهام بطاقة العبور لربع النهائي.