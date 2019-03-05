هدف مباراة بروسيا دورتموند وتوتنهام.. هاري كين يضع ”السبيرز“ في المقدمة (فيديو)

سجل هاري كين الهدف الأول لفريق توتنهام في شباك نظيره بروسيا دورتموند، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ”سيغنال إيدونا بارك“، ضمن منافسات مرحلة الإياب بالدور ثمن النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

دوري ابطال اوروبا | بروسيا دورتموند 0 × 1 توتنهام | هدف اول توتنهام هاري كين د48 , دفاع دورتموند !! HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/sQI4JFzk9p — فهد جاء متاخر (@Davi4044) March 5, 2019

وتبدو مهمة دورتموند في العبور للدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا صعبة للغاية، بعدما تلقى هزيمة قاسية بثلاثية نظيفة، في مباراة الذهاب التي جمعتهما على ملعب ”ويمبلي“ بالعاصمة الإنجليزية ”لندن“ بثلاثية نظيفة.

ويحتاج بروسيا لتحقيق الفوز برباعية نظيفة في مباراة اليوم؛ من أجل تخطي دور الـ 16، وهي مهمة أشبه بالمستحيلة للفريق الأصفر.

ويأمل بروسيا دورتموند في تكرار سيناريو مباراته أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، عندما تمكن من تحقيق الفوز برباعية نظيفة على ملعب ”سيغنال إيدونا بارك“ ضمن منافسات دور المجموعات.

ويتطلع توتنهام إلى الاستفادة من نتيجة مباراة الذهاب لقطع تأشيرة التأهل إلى دور الثمانية للمرة الثانية في تاريخ مشاركاته بدوري الأبطال.

ويدرك الفريق أن الفوز بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب لا يعني أن المواجهة حسمت بشكل تام، حيث سيكون عليه استغلال هذه الأفضلية مع عدم الاعتماد عليها بشكل تام.