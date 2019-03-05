مباراة بروسيا دورتموند وتوتنهام.. شاهد تيفو رائع لجماهير الفريق الألماني (فيديو)

قامت جماهير فريق بروسيا دورتموند الألماني بعمل تيفو رائع قبيل انطلاق مباراة فريقهم أمام توتنهام الإنجليزي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ”سيغنال إيدونا بارك“، ضمن منافسات مرحلة الإياب بالدور ثمن النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ورسمت جماهير بروسيا دورتموند، مجسمًا لدوري أبطال أوروبا محاطًا بألوان الفريق.

تيفو ودخلة جماهير دورتموند العااالمية امام توتنهام في اياب دور الـ16 من دوري ابطال اوروبا ????????????.

– استمممممتتتتع ???? pic.twitter.com/wptkkzYXtK — عز (@MnbrMadrid5) ٥ مارس ٢٠١٩

وتبدو مهمة دورتموند في العبور للدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا صعبة للغاية، بعدما تلقى هزيمة قاسية بثلاثية نظيفة، في مباراة الذهاب التي جمعتهما على ملعب ”ويمبلي“ في العاصمة الإنجليزية ”لندن“ بثلاثية نظيفة.

ويحتاج بروسيا إلى تحقيق الفوز برباعية نظيفة في مباراة اليوم؛ من أجل تخطي دور الـ16، وهي مهمة أشبه بالمستحيلة للفريق الأصفر.

ويأمل بروسيا دورتموند في تكرار سيناريو مباراته أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، عندما تمكن من تحقيق الفوز برباعية نظيفة على ملعب ”سيغنال إيدونا بارك“ ضمن منافسات دور المجموعات.

ويتطلع توتنهام إلى الاستفادة من نتيجة مباراة الذهاب لقطع تأشيرة التأهل إلى دور الثمانية للمرة الثانية في تاريخ مشاركاته بدوري الأبطال.

ويدرك الفريق أن الفوز بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب لا يعني أن المواجهة حسمت بشكل تام، حيث سيكون عليه استغلال هذه الأفضلية مع عدم الاعتماد عليها بشكل تام.