كافاني يخضع لفحص لتحديد مدى لياقته قبل مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد

قال توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، إن إدينسون كافاني سيواجه اختبارًا متأخرًا للياقته قبل مواجهة مانشستر يونايتد في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، على إستاد بارك دي برينس غدًا الأربعاء.

وشارك مهاجم أوروغواي، الذي أصيب في الفخذ الشهر الماضي، وغاب عن الفوز 2-صفر في مباراة الذهاب في أولد ترافورد، في آخر حصتين تدريبيتين.

وأضاف توخيل خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: ”شارك في آخر حصتين تدريبيتين بشكل كامل لكننا سننتظر حتى الغد.

”قررنا أن ننتظر لاتخاذ قرار بشأن مشاركته في مباراة الغد“.

وقال أولي جونار سولشاير، مدرب يونايتد، إن التسجيل أولًا سيكون عاملًا حاسمًا ليونايتد، لقلب تأخره وهو سيناريو لم يستبعده توخيل.

وقال وقد علت الابتسامة وجهه: ”هدفنا أيضًا سيكون تسجيل الهدف الأول.

”لكن علينا أن نلعب بهدوء وثقة وأن نتسم بالهجومية والتلاحم، يجب أن نتسم بالحذر لكن دون خوف.

”ربما يسجلون أولًا، لكن يجب أن نكون على أتم الاستعداد للرد إذا ما حدث ذلك“.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، الأربعاء، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1.