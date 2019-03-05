تشكيلة مباراة ريال مدريد وأياكس الرسمية في دوري أبطال أوروبا

أعلن سانتياغو سولاري، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن التشكيلة التي ستخوض مباراة، اليوم، أمام أياكس أمستردام الهولندي.

ويحل أياكس ضيفًا على النادي الملكي، على ملعب ”سانتياغو برنابيو“، لخوض مباراة إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

يذكر أن ريال مدريد حقق الفوز بهدفين لهدف في مباراة الذهاب على ملعب أياكس.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، فاران، ناتشو، ريجيلون

خط الوسط: كاسيميرو، كروس، مودريتش.

خط الهجوم: فينسيوس جونيور، بنزيما، فاسكيز.

وعلى مقاعد البدلاء:

نافاس، فاييخو، مارسيلو، فيدي فالفيردي، سيبايوس، أسينسيو، بيل.

وقام سولاري باستبعاد إيسكو و ماريانو دياز، بالإضافة إلى الحارس الثالث لوكا.

وضمت تشكيلة أياكس أمستردام:

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي، ماتياس دي ليخت، بليند، تاجليافيكو.

خط الوسط: دوني فان دي بيك، لاسه شوني، فرانكي دي يونج.

خط الهجوم: حكيم زياش، تاديتش، ديفيد نيريس.