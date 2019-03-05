ماذا قال سولشاير عن مباراة مانشستر يونايتد ضد باريس سان جيرمان؟

رفع النرويجي أولي سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، راية التحدي قبل مباراة فريقه، غدًا الأربعاء، أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، قال سولشاير: ”ليس من الممكن بالنسبة لنا أن نستبعد أنفسنا من المنافسة على أي مباراة، نحن نقدم أداءً رائعًا خارج ملعبنا، لن نستسلم ونخرج من البطولة بدون أن نقاتل“.

وأضاف: ”سنذهب إلى ملعب حديقة الأمراء، وسنستمتع بالمباراة، نحن نعلم بأنه ملعب ومكان صعب بالإضافة لأنهم باريس سان جيرمان قدموا أداءً جيدًا في أولد ترافورد، لذا فهذا يمثل تحديًا كبيرًا للاعبين للذهاب إلى هناك وإظهار إمكانياتهم“.

واختتم سولشاير تصريحاته: ”نحن نفضّل الفوز بنتيجة 4-2 على أن نحاول اللعب للحصول على نتيجة 2-0، علينا الوصول لما بين شوطي المباراة ونحن على وضع أفضل مما نحن عليه الآن، لو تمكنا من التقدم 1-0 مع نهاية الشوط الأول، فعندها من الممكن حدوث أي شيء في الشوط الثاني“.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز باريس سان جيرمان بثنائية نظيفة.

وللتأهل إلى ربع النهائي، يحتاج مانشستر يونايتد للفوز بفارق هدفين، بشرط أن تكون أكثر من 2-0 أو بفارق أكثر من هدفين في لقاء الإياب، الذي سيقام على ملعب حديقة الأمراء.